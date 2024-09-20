滙研估內房銷售明年前難復甦
內地「金九銀十」傳統9、10月樓市旺季今年未見旺景。滙豐環球研究發表報告承認，早前預計9月內地樓宇銷售按年持平屬過度樂觀，直言自7月以來，無論房地產銷售、新屋動工、完工或樓價均沒有改善，置業人士仍對經濟及未來收入感到憂慮。故該行調整預測，指除非有意外的政策刺激及大幅加強執行現有政策，否則全國銷售在明年之前不會有實際復甦。
嗌買潤置 股價漲逾7%
個別內房股方面，該行認為，華潤置地(01109)被過度拋售，令大部分溢價消失，雖然計入集團的物業發展大幅惡化等因素，但該股估值仍不合理，因為公司擁有穩健的經常性收入及可觀的優質投資物業組合，故維持潤置「買入」投資評級及目標價29.6元。該股昨日飆升7.77%，收報20.8元，為升幅最大藍籌。
國盛證券認同滙豐所說，指內地開工施工完工量持續下行，故預計全年房地產開發投資金額將有較大降幅。新樓銷售方面，仍處於近年來較低水平，目前市場依然較為低迷。該行認為，銷售的企穩仍需地產政策進一步加碼乃至宏觀經濟政策的配合，惟該行相信，本輪最終政策力度將超過2008年、2014年，現在只是「尚在途中」。
發改委研改革戶籍制
政策消息方面，發改委昨日表示，為充分發揮城鎮化工作與城鄉融合工作，相關部門研究提出戶籍制度改革、常住地提供基本公共服務、隨遷子女義務教育、加速保障性住宅建設等具體政策措施。此外，貴州遵義推出38條房地產新政支持房地產項目併購重整，提出調整貸款首付比例、降低存量房貸利率、下調公積金貸款利率、支持首套房屋公積金代際互助、穩定房地產開發貸款投放等。
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