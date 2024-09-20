滙研估內房銷售明年前難復甦

內地「金九銀十」傳統9、10月樓市旺季今年未見旺景。滙豐環球研究發表報告承認，早前預計9月內地樓宇銷售按年持平屬過度樂觀，直言自7月以來，無論房地產銷售、新屋動工、完工或樓價均沒有改善，置業人士仍對經濟及未來收入感到憂慮。故該行調整預測，指除非有意外的政策刺激及大幅加強執行現有政策，否則全國銷售在明年之前不會有實際復甦。