美債兩大金主齊掟貨

華7月淨沽183億美元 日連續4個月減持 美國國債遭到兩大債主拋售！美國財政部數據顯示，今年7月中國淨沽出183.69億美元美國國債，日本更再次淨沽出182.45億美元，已連續4個月「掟貨」，日本持有的美債總額降至11,156億美元，為去年10月後新低。

受到美債價格上漲的影響，中國在7月持有的美債總額降至7,764.94億美元，按月減少37.06億美元，同期日本的持有美債總額亦按月減少20.14億美元。值得留意是，在中國淨沽出美國國債之中，以美國長期國債為主，全月淨沽出規模達231.05億美元，只因同月淨買入47.36億美元美國短期國債有部分抵銷。

中日趁升市掟美股套現 在另一美元計價資產美股方面，中國在7月淨賣出35.16億美元的美股，連續第4個月淨賣出，而持倉金額開始稍為回落至3,561.66億美元；同期日本繼續淨賣出9.94億美元的美股，為去年11月以來連續第9個月淨賣出。然而，由於此期間美股揚升，故日本的美股持倉價值實際上不跌反升，高達9,888.5億美元。

鑑於中美關係的中長期變化和外儲資產配置多元化的趨勢，外界早已預期中國對美國國債持倉可能穩步下降。加上美國正式啟動減息周期，中日央行提前持續減磅美元資產套現，增加自身外匯儲備，以穩定國內的金融體系亦不無道理。

作為衡量貨幣國際地位的一項指標，環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）最新報告顯示，人民幣在8月的全球支付佔比略為回調至4.69%，與7月的4.74%歷史高位相差不遠，並且連續第10個月企穩在4%以上，其國際支付排名亦連續10個月維持在全球第四。按價值計算，人民幣繼續是第二大貿易融資貨幣，在8月的全球貿易金融業務份額錄得5.95%水平。

離岸在岸人幣創逾一年高 儘管周四由官方開出的人民幣中間價報7.0983兌每美元，按日轉跌113點子，但人民幣在岸價在昨日下午4時30分收報7.066，一日之間大升233點子，連漲3日，創去年5月底以來高位。離岸價曾高見7.0603，為近一年半高位，一度逼近7.06算，即每百港元兌90.6元人民幣。為維護銀行體系流動性合理充裕，人行昨於公開市場進行5,236億元（人民幣•下同）7天期逆回購操作，單日淨投放3,628億元，超額對沖全日到期的1,608億元逆回購有餘。

中日美債持倉變化