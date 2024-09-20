澳元8個月高 日圓韓圜軟

巴克萊估美元續弱 亞幣末季料升值 亞太區主要股市及貨幣昨顯著上揚，這是拜美國終於減息兼減半厘所賜，其中澳元由於澳洲經濟穩且央行仍較「鷹派」，兌美元曾漲1.52%，接近今年1月初的即市高位，而東南亞最大經濟體印尼，其貨幣印尼盾兌每美元曾升超過1.1%。本輪亞幣上升也搭上經濟的順風車，如區內製造業韌力強勁。英資投行巴克萊的策略師Mitul Kotecha表示，美元進一步疲弱下，儘管幅度有限，預計第四季亞幣再升值，直至明年才會逆轉。

印尼鄰國的馬來西亞元亦曾升0.8%，兌每美元一度高見4.2108，創2022年4月後最強。大馬伊斯蘭社會義務銀行首席經濟師阿富扎尼山預期，馬元短期內會保持堅挺，因自2005年取消和美元掛鈎以來，兌每美元平均3.78，在美國減息預期下意味該馬元仍有升值空間。

加拿大皇家銀行（RBC）新加坡分行外匯策略師Alvin Tan則估計，其他東南亞貨幣會跑贏，主因各地增長前景和經濟政策不一，其中各國中央銀行貨幣政策有餘裕，成為主要原因之一，但人民幣和印度盧比表現會落後。

澳洲就業強 下周難減息 澳元昨日高見68.4美仙，兌港元曾升見5.33，除美國減息外，亦歸功於澳洲8月失業率未有上升，維持在4.2%，符合市場預期。

同時，澳洲就業參與率保持在歷史高位附近，8月份就業人數增加4.75萬人，儘管由兼職工作推動，但增幅遠勝市場預期的2.6萬人。澳洲股市再創歷史新高，ASX 200指數昨升49點或0.61%，收報8,191點，連續6日的升浪累漲逾2.5%。市場分析認為，除非通脹突然惡化，否則強勁的就業市場和股市，將難支持澳洲中央銀行下周二的議息會議作出減息的決定。

日股漲逾2% 航運車企揚 港人熱門旅遊地點南韓和日本之貨幣卻「跑輸大市」，韓圜兌每美元曾挫0.91%，低見1,336.56，每萬韓圜低見58.31港元。日圓兌每美元更曾挫1.16%，低見143.08，每百日圓兌港元曾報5.415。分析員相信，如果美國經濟軟着陸，聯儲局不會急於降低利率，今年的日圓支撐水平將是140兌每美元。

日圓下跌後，由於市場預期出口商將受益，日本股市大漲，日經平均指數升幅一度高達2.78%或逾一千點，創兩周高位，收市報37,155點，升775點或2.13%。3大航運股商船三井、川崎汽船及日本郵船升約3.7至5.2%；汽車股豐田、本田、日產及三菱汽車升約3.2至5.1%；銀行股三菱日聯、三井住友、瑞穗、野村及大和升1.7至2.8%。

招商證券認為，美國聯儲局不願掀開所有政策底牌，本次大幅減息0.5厘是為了防止已計入該預期的美股、美債大幅波動，亦是為了防止類似8月初因擔憂美國經濟硬着陸而導致日圓套息交易反轉重演；此外，亦想防止美股虹吸效應因減息而瓦解、資金大規模流出美國資本市場的情況。

該行謂，直至美國經濟數據徹底轉差前，就算聯儲局大幅減息，也未必能顯著提振所有非美資產。但可以預期的是，美匯指數大概率暫時難以走強，尚可緩解非美貨幣貶值壓力。

亞洲主要股市昨全線揚