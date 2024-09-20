富達：有利中港股市及積金估值

美國聯儲局減息半厘塵埃落定，打工仔如何把握減息周期機遇配置基金組合，達至贏錢的目標就至關重要。富達國際投資策略董事簡立恒認為，減息對收復中港股市以至相關強積金估值有幫助，背後原因除了涉借貸成本便宜，還包括提高資金流動性。

簡立恒提及，觀乎外資近期流入至內地市場逐漸上升，資金慢慢配置在估低較低、表現落後的市場，認為可值得作長遠投資，不過，大前提是要市場回復信心問題，以及包括內地房地產等結構問題妥善處理，股市反彈浪才持續。

至於美股，他指下半年投資者要留意趨勢變化，因上半年市場焦點放在通脹，下半年則聚焦在經濟增長之上，相關因素或會令股市走勢波動較大。不過他亦補充，由於聯儲局今次減息半厘，相信可避免深度衰退發生，加上近季美國科技股盈利增長不俗，減息亦惠及一批非科技股，所以美股仍然有利可圖。

景順料固定資產收益回升 景順亞太區固定收益主管黃嘉誠表示，由於現時市場焦點放在聯儲局的減息趨勢，所以估計由此引伸出來的市場反應是，固定資產收益會逐步收復過去幾年的負回報表現，又指相關資產「過去輸咗幾多，未來就會贏番部分返嚟」。

他又提及，數據顯示於減息周期下，具投資等級的固定收益資產回報率介乎高個位數至15%，所以固定收益資產是刻下的良好投資工具。

債券投資方面，簡立恒稱同樣是資產配置及對沖風險的好選擇，因減息周期開啟，定存息率趨跌之下，相信下半年外圍債息波幅將較上半年少，債券在投資組合中作為對沖或分散風險的工具的角色會變得更有效。

另外，積金局於今年6月推出「積金易」平台，按次序將不同強積金計劃轉移到平台內。一眾基金業界人士於投資基金公會強積金投資討論會上稱，「積金易」推出便利市民管理強積金，過去亦就強積金計劃內引入更多產品作討論，如另類投資。