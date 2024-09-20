地產股盈利料漲 領展新地看俏

大摩地產股對減息盈利敏感度分析

該行估計，樓市銷量會在未來數月改善，但樓價會繼續走弱；在銀行開始降低按揭利率，或住宅租金回報率比供樓利率高的情況下，樓價才會得到支持，需求會在利率開始下跌才會復甦。

大摩估明年樓價彈6% 摩根士丹利指，預計本港樓價在今年跌8%後，明年回升6%；即使住宅價格自2021年調整三成，本港住宅可負擔比率目前仍處歷史高端的50%，但假設明年按揭利率回落至3.2厘以下，有關比率料改善至45%，且租金扣除供樓回報亦將轉正。

大摩又指，地產股旗下約60%貸款按浮動利率計算，若香港銀行同業拆息（HIBOR）累跌一厘，料提升行業平均盈利約5%，並列出若HIBOR累跌一厘對地產股盈利的敏感度分析。該行認為，新地的香港住宅物業敞口較高，料可受惠美國減息，預期該股未來60日內有逾80%機會率跑贏大市，目標價102元，評級「增持」。同時，該行亦預計，領展在未來60日內股價有超過80%機率將跑贏大市，目標價為41元，評級同為「增持」。