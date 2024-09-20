金管：利率仍高企 借貸須審慎

用以計算貼現窗交易貼現率的本港基本利率，周四跟隨美國減息而下調半厘，現降至5.25厘。金管局署理總裁李達志表示，本港金融及貨幣市場運作維持暢順，市場流動性平穩。

他表示，美國剛過去的加息周期在不夠一年半的時間內累積加息5.25厘，經過一段時間的反覆，目前美國通脹已大體確認回落，近期勞動市場亦出現放緩迹象，因此聯儲局今次減息0.5厘，大致符合市場預期。

聯儲減息步伐存變數 本港方面，李達志表示，聯繫匯率制度下，港元拆息（HIBOR）整體上趨近美元息率，特別是較長期限的拆息，而較短期限的拆息則同時受本地市場港元資金供求影響，例如季節性因素及資本市場活動等。

整體而言，隨着美國息口趨降，本地市場利率有回落的空間，對經濟會有正面影響。至於存款及貸款利率的調整，銀行一般會考慮同業市場資金供求、拆息水平、本身的資金成本結構等因素。但無論如何，減息周期剛開始，預期在可見的一段時間內，利率仍然會處於較高水平，市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應繼續小心考慮及管理利率風險。

他又提醒，聯儲局未來減息步伐仍有不少變數，視乎美國通脹會否持續處於較低水平、勞動市場情況的走勢、經濟對減息的反應等，預料市場對各項經濟數據和政治經濟風險的反應會高度敏感，而且目前各個主要經濟體的貨幣政策環境未必完全同步，不能排除環球金融市場出現波動。

另一財金官員相信，減息周期啟動可望為港經濟帶來審慎正面影響，指聯匯制度下，本港利率走勢大致跟隨美國，原本偏緊的資金狀況有望逐步轉為較寬鬆，減輕企業經營壓力，支持固定資產投資，港元匯率亦將稍為回軟，可望吸引旅客，刺激本地消費，以及零售和餐飲的生意。