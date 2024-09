專家樓評：購釘契樓風險大 問題轉嫁新買家

物業被釘契的原因很多,常見的涉及僭建、業權糾紛、業主破產欠債、拖欠款項(管理費、差餉地租)、違反大廈公契等。例如早年因暴雨而被意外揭發違例僭建的多間獨立屋,屋宇署已先後向涉事單位發出清拆令,並在地契釘契。亦曾經有舊樓經歷火災後,仍未按屋宇署指示進行樓宇改善工程而被釘契。物業如有僭建物,在查冊中通常會出現「BUILDING AUTHORITY UNDER S. 24(1)OF THE BUILDINGS ORDINANCE」或「BUILDING AUTHORITY UNDER 26 OF THE BUILDINGS ORDINANCE」等字眼。