宏觀剖析：港府宜藉發債籌錢推動經濟

早前本港《財政預算案》提出2024/25財政年度將會發債1,200億元。近日當局又公布即將推出目標發行額為500億至550億元的新一批銀色債券，於9月30日起接受認購，為長者提供風險低、回報穩、安全可靠的投資選項。其餘零售債券的發行詳情將會在未來數月公布，計劃今個年度發債合共700億元。

考慮到現時利息及市場環境，是次銀債訂下相當吸引的條件和安排，如利息跟通脹掛鈎並保證不少於4厘等。同時，募集所得將會撥入「基本工程儲備基金」，以支持推進不同的基建項目，認購銀債的長者亦為自己生活的社區和香港的建設作出貢獻，可謂「多贏投資」。

信用評級高 發行成本低 此外，政府將支持更多的公營機構會通過發債或其他方式籌融資。相信可以更好利用市場的資金及推動不同範疇的工作，以槓桿市場資源的籌融資方式亦可借助市場的專業知識及經驗，以檢視其項目的財務可行性及合理性。

現時宏觀經濟複雜疲弱，在聯繫匯率制度下，香港貨幣政策缺乏自主權，故只能透過財政政策刺激經濟。同時，香港政府有較高的信用評級，政府債務僅佔本地生產總值（GDP）不足5%，政府平均發債成本已較平，僅為4厘左右，有較高的發債優勢，故建議政府考慮多多發債籌錢。

增發長債 資金投入港股 首先，對於香港股市而言，面對近年歐美資金撤離及較疲弱的交投表現等，其急需吸引大型優質公司來港上市及更多投資者的資金，以提升市場競爭力，但都面對香港股市較歐美股市相對落後的估值及低確認率拖累。故若政府能牽頭以特別手段救市，如考慮增發特別長債，並將所得資金投入香港股市，相信將有利估值提升及深度加大。相信憑藉香港高息股普遍有7至8厘的股息，相對4厘的發債成本而言都較為吸引。

同時，發債所得可作為政府收入，以提供更充足的資金推動本港經濟及社會各方面發展，如推動科創產業發展等。科技創新可以推動經濟和產業實現跨越式的發展，亦都需要資金支持。如能利用槓桿金融的力量，令更多創投基金、私募基金、風投基金及長期資金等，更好支持初創企業發展，相信都對本港發展有益。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）