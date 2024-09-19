大行觀點：Ａ股勿盡沽 存反彈機會

8月份金融市場震盪，由行業板塊來看，銀行、能源及交通運輸等高股息的抗跌能力較強，增長類行業走勢相對疲弱。現階段，對金融市場持中性偏謹慎的態度。內地A股各板塊仍存在結構性機會，因此傾向持有一定倉位，以捕捉結構性機會。

首先由7月的中國經濟數據和近期的企業中期業績來看，經濟和企業盈利似乎仍處於尋底狀態。有兩個關鍵字可以概括這種趨勢，一個是階段性的「內需不足」，另一個是階段性的「消費降級」。從年報角度而言，這反映收入和利潤率的階段性雙重下跌，對企業盈利造成壓力。若企業中期業績期結束，或需要重新評估金融市場的估值和盈利狀態。

美國減息信號明確，金融市場在經濟數據疲弱和貨幣政策加強之間尋找平衡。美國經濟「軟着陸」的機率很大，其減息力度可能不如金融市場預期般激進。

太陽能半導體股等可吼 考慮到目前內地股市估值處於低位，股票市場很可能會出現結構性機會，所以應持有一定倉位以尋求超額收益。值得關注的行業包括：高股息（重點關注股息/盈利的可持續性）、部分低估值優質股、運動、機械工程、電力設備、太陽能和電子半導體等。

從長遠角度來看，建議從兩條線索中尋求收益。首先是股票中的類債券資產，即高股息資產。這一類股票的邏輯與長債相似，在利率長期下行的背景下，一些負債久期較長的企業，將會持續尋找長久期的高收益資產。高息股票是不錯的選擇，但在選擇時要留意企業派息、盈利能力和商業模式的可持續性。其次是中國企業在全球產業鏈中的競爭。近兩年來，仍能看到不少企業在環球市場中持續取得份額，這是比較少見的結構性增長領域，值得仔細發掘。

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