股市估市：日股3大因素年底看升13%

日本東證指數（TOPIX）與美股類似，投資者或可趁低吸納日股，日企盈利走向、利好股東活動仍大有提升空間，加上東證指數過去在美國首次減息後皆傾向穩定上升，目前對比分析員預期今年底目標2,900點，仍有逾13%上升空間。

企業利潤率34載高 日股4至6月的第一季業績反映內需為主的企業淨利潤按年升17%，比以外需為主企業的4%高，佐證內需復甦趨勢。目前日本宏觀環境亦支持日企透過轉嫁成本提高利潤率，過去5年進口材料和工人成本上升，但因日本供需環境較之前平衡，日企可一直加大力度轉嫁成本，日本製造業及非製造業的營運利潤率已分別升至約6.5%及8.5%，皆處於1990年以來最高。

由政府主導及極力推動的日本企業管治改革亦正穩步見效。股票回購規模在本財年明顯加速，4至9月的宣布股份回購規模已達10萬億日圓，不足5個月已接近2023財年破紀錄的10.1萬億日圓全年規模。而實際派息高過財年開始時預測的公司比例超過40%，創2000年以來最高。一直為市場詬病的交叉持股規模持續減少，不包括屬於子公司的交叉持股佔市值比例亦跌至約8%，是2010年新低。

有財力回購增派息 既然回購及增派股息比例已不斷創新高，投資者可能懷疑這是否代表回饋股東增長空間開始有限。企業管治改革雖似有成果，但嚴格來看只完成一半。東證500指數中股本回報率（RoE）低於8%的公司佔比由2023年3月的41%跌至37%，但仍遠高過標普500指數的14%及泛歐Stoxx 600指數的19%。股本回報率超過15%的企業只佔東證500指數18%，亦遠低於標普500指數的54%及泛歐Stoxx 600指數42%，反映仍有大量提升空間。

而日企有大量財務空間增加股票回購規模。過去10年日本企業僅將經營現金流的9%用於股票回購，遠低於美國企業約三分之一的比例。因此，雖然日本和美國的派息比率大致相同（2023財年各為32%），但美國的總股東回報比例為78%，遠高於日本的49%（2023財年）。政府持續推動及監察成效，加上日企比美企仍可動用更多現金流回購股票，企業管治改革前景或續有利日股。

往績多受惠美減息 由1988年以來的6次美國減息周期顯示，東證指數在首次減息後的60個交易日升約6.5%，而在120個交易日後升幅更擴大至約9%。預計日股或在9月下旬迎來全面復甦，科技股和銀行股經過大幅調整後或有巨大復甦潛力。日股是次調整過程符合預期，投資者或可趁低吸納。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪