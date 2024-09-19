●香港證券及期貨專業總會大致同意聯交所下調股票最低上落價位的建議，如證券範圍和實施階段、首階段（涉10至50元證券）新價位表生效前給市場6個月時間準備；但不同意同一類型證券採用多價位表，以免造成混亂；又建議將受影響證券的輸入限價由目前的±24價位提升至±48，簡單易明地解決生效後限價收窄之問題。另稱，日後如推行第二階段（涉0.5至10元證券），少於3個月便可準備好。