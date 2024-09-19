簡訊一覽
●香港證券及期貨專業總會大致同意聯交所下調股票最低上落價位的建議，如證券範圍和實施階段、首階段（涉10至50元證券）新價位表生效前給市場6個月時間準備；但不同意同一類型證券採用多價位表，以免造成混亂；又建議將受影響證券的輸入限價由目前的±24價位提升至±48，簡單易明地解決生效後限價收窄之問題。另稱，日後如推行第二階段（涉0.5至10元證券），少於3個月便可準備好。
●中國人壽(02628)公布，國家金融監督管理總局同意其在全國銀行間債券市場發行10年期可贖回資本補充債券，不多於350億元人民幣，中國人民銀行亦准其發行資本補充債券。
●英國8月份消費物價指數（CPI）按年升2.2%，撇除食品及能源後的核心CPI按年升幅擴至3.6%，均符預期。同月出廠價格指數（PPI）按年跌1.2%，跌幅超預期。
●瑞士交易所集團正探索在歐洲成立一個面向機構投資者的加密貨幣交易平台，可以是現貨或衍生工具，指加密幣認受性不斷提高，國際銀行及投資機構都愈益關注。
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