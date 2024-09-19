Z世代重視生活平衡 善用科技助理財

Z世代涉獵各項投資工具比例

近年，年輕人「躺平」不幹活的說法時有所聞，於1997至2012年期間出生，被稱為「Z世代」的年輕人，由於佔總人口比例超過五分之一，是對社會和經濟產生巨大影響的一代人。今年8月台灣1111人力銀行就針對Z世代進行的調查發現，有高達九成的Z世代受訪者認為工作與生活平衡是重要的，更有56.1%認為「非常重要」。

傾向採用非傳統投資平台 事實上，Z世代從小開始接觸網絡，善於使用智能手機，真實生活幾乎與網絡世界緊密連接，故價值觀容易被外界資訊影響，與過去靠上一代傳承的情況大有不同，多為重視個人觀感、講究生活質素，重視及時行樂。Z世代的特色還包括親近科技、勇於突破而不墨守成規。社交媒體為Z世代獲取理財知識的主要渠道，他們寧選創新的金融科技（Fintech）產品而不將傳統券商作為首選，另對環境保護、社會責任及企業管治（ESG）投資產品有高需求。

1111人力銀行的調查發現，有62%Z世代受訪有進行投資理財，主要工具包括交易所買賣基金（ETF）（65.3%）、股票（60%）、定期存款（28.1%）、基金（17.3%）及外幣（14.6%），顯見並非如戲言為「長期糧尾」的月光族！原因之一，乃Z世代熟悉網絡應用，善於上網搜集資訊，加上如今理財管理多元透明，理財觀念靈活務實，懂得抓住市場趨勢，為自己累積財富，自我增值。