致富智庫：6招實現財務自由

資產增值趁早做 退休生活無煩惱 時間過得快，適當的時候做適當的事情，十分之重要，否則時間一過，後悔無濟於事。理論上，年輕的時候，最有活力、是進入人生賺錢、累積財富的黃金時期，得善於儲錢、理財，為資本增值，實現致富目標，他日成家立室、生兒育女、供養父母，進修、旅遊，甚至自己進入退休年齡時想過休閒生活，都有足夠的財政條件滿足需要，不用為錢發愁！

除非有父幹，否則想早日實現財務自由，得靠自己努力，以下6招可助年輕人實現累積財富的目標。

1.訂儲蓄目標事半功倍 要將每月固定一部分薪金儲起來列為優先事項，扣起儲蓄部分，餘下的才去花費，那每月才有餘錢，累積成自己的理財資本，謹記「人不理財，財不理你」！

基本上，每月儲蓄款項不用過多，否則難以持久，例如奉行「532儲錢法」，即50%作生活開支、30%作個人開支、20%作儲蓄；且最好先訂下儲蓄目標，例如用作進修、買樓首期、結婚、旅遊等不同人生階段的目標，有了目標，儲蓄可事半功倍。現在銀行存款有利息，每月儲蓄先放在銀行活期，到累積到一個銀碼，再轉作定期存款，如今3厘起跳，輕輕鬆鬆、穩穩陣陣可以坐享利息。

2.限用信用卡 準時還款 每個人都年輕過，年輕的時候欲望多，甚麼都想試，甚麼都想學，見人有自己又想有，但月入有限，有時會用信用卡消費，尤其是如今網絡平台甚多，食個公仔麵就一餐，手機上網絡平台點餐外送又一餐，但兩者的支出大不同。所以，年輕人得設法限制自己的信用卡消費，以免落入「先使未來錢」的境地，每月「使凸」，結果陷入債務漩渦，須承擔高昂的利息開支。

適當地運用信用卡消費，可以是精明消費的一部分。不過，年輕人得建立準時償還信用卡欠款的習慣，且盡量不要使用現金分期透支，以免一旦「使大咗」，只夠錢還最低還款額，便要繳付高昂利息及手續費，利疊利，最終要動用儲蓄來填氹，到頭來得個「吉」。

3.購股票基金儲蓄保等 理論上，人愈年輕，承擔風險的能力較高，投資期亦較長，即使輸了亦有翻身機會。愈早開始有紀律地定期投資，愈能發揮時間複息的效果。雖然投資在股票市場的風險較持有現金或銀行存款為高，但得明白，持有現金的回報很大機會跑輸通脹，要為資產保值甚至增值，投資十分重要。可以買入一些較進取的投資產品，例如科技股或新經濟交易所買賣基金（ETF），而除了每月為投資供款外，也應該為退休進行供款及投資，例如購買儲蓄保險。

4.學懂理財 勿跟風炒賣 年輕人要投資，首要主動學習多元理財知識，少花時間上網打遊戲機，多花時間認識不同的財經議題和理財知識，甚麼是數碼貨幣、期權、期指、ETF、外匯、商品，得有個基本概念，並多留意社會、經濟，培養投資觸覺，這些都要靠日積月累。切勿奢望可以靠跟風炒賣發達，一步登天，甚或輕信網絡的投資推介，謹記愈是無厘頭的高回報投資項目，愈要小心。

又要低風險，又要高回報，世界沒有這完美的事，每個人都要為自己的投資決定負責，不能輸打贏要。好高騖遠，亂用槓桿投資，妄想一夜致富，最終招致失敗收場，與實現財務自由的目標便愈走愈遠。

5.盡早買保險 轉嫁風險 所謂「人有旦夕禍福」，購買保險就能將不可臆測的風險轉嫁他人。做好人生風險管理，購買合適金額的人壽保險、醫療及意外保險，年輕人愈早買理論上愈划算，去拚搏賺錢時可減後顧之憂，踏入中年，累積了一定資本，再進一步提升退休規劃，如購買即期年金等。

6.不必要開支應慳則慳 如今消費十分方便，一部智能手機，足不出戶，可以在網絡上進行各式各樣的消費，這固然方便，卻容易令年輕人花費不必要的開支，同時未必能清楚掌握最新的開支狀況，容易失預算，削弱理財管理。此外，還有各式各樣的付費內容，在申請戶口時已經綁定信用卡，每月都被付費平台收取固定會費。凡此種種，都只是不必要開支的冰山一角，數目可能不算很大，但累積下來可以是一筆不少的開支。