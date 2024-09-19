中國20城試行「車路雲一體化」勢搶客

低空經濟是運輸的新名詞，作為其潛在競爭，「車路雲」同樣是新興的運輸概念，更被視為中國未來智能交通的重要方向之一，相關產業具有廣闊的市場前景。

所謂「車路雲」，與內地早於2015年提出的智能網聯汽車概念有關，2020年發布頂層設計文件，並已經歷從技術研發，到測試驗證、應用探索、商業化部署的階段，進展相對成熟。工業和信息化部等5部門今年7月公布智能網聯汽車「車雲路一體化」20個城市（聯合體）的應用試點名單，力爭2026年建立統一共用的智慧網聯汽車「車路雲一體化」標準體系。

20個試辦「車路雲一體化」的城市分別為北京、上海、重慶、廣州、深圳、鄂爾多斯、瀋陽、長春、南京、蘇州、無錫、杭州（含桐鄉及德清）、合肥、福州、濟南、武漢、十堰、長沙、海口（含三亞及瓊海）和成都。

根據中國工信部數據，目前中國共建設17個國家級智慧網聯汽車測試區、7個車聯網先導區、16個「雙智」試點城市，開放測試道路32,000多公里，發放測試牌照超過7,700張，測試里程超過1.2億公里，各地智慧化路側單元（RSU）部署超過8,700套，多地開展雲控基礎平台建設。

車輛道路連接雲端 增效率 可以說，「車路雲一體化」作為車聯網技術的進階，通過將車輛、道路及雲端智能系統相連接，旨在提升交通效率及安全性。目前內地智能網聯的發展路徑已清晰，車必須聯網，今年內地新車基本都會配備聯網通訊模塊，支持「車路雲一體化」走向產業化，故汽車以舊換新措施，不僅單是催谷汽車消費，更為汽車產業升級智能化作好準備。

智能網聯車產值料年升28% 根據中國汽車工程學會等機構發布的《車路雲一體化智能網聯汽車產業產值增量預測》報告（簡稱《產值增量預測》報告），在中性預期情景下，2025年、2030年「車路雲一體化」智能網聯汽車產業產值增量預計為7,295億元（人民幣‧下同）、25,825億元，年均複合增長率為28.8%，產業發展將積極推動內地經濟增長。

「車路雲」與低空經濟的共同點，就是要解決安全的問題，「車路雲」需要克服數據安全和隱私保護的問題，並要建設龐大且複雜的基礎設施作配合；低空經濟則要解決飛行安全、空域管理及法規等問題，特別是在無人機大規模商用化的過程中，如何平衡效率與安全之間的矛盾。當然，兩者都各自具備獨特優勢和發展空間，非但不存在惡性競爭，更是組成數碼與智慧新經濟的兩股新動力來源。