北部都會區交椅洲人工島較易推行

在基建設施方面，隨着先進空中運輸（Advanced Air Mobility, AAM）活動逐漸增多，低空空域管理亦需要逐步建立相應的軟硬件基建系統及配套設施，當中包括全球衞星導航系統及相關差分定位設施、無線電流動通訊網絡系統、高速數據傳輸系統、雲計算及大數據平台、智能低空交通管理系統及數據交換平台、飛行計劃管理系統、網絡安全配套及跨境系統連接等。這些系統和設施將須與現有系統，例如航空交通管理系統、機場無人機偵測系統、氣象系統及「小型無人機一站通」等對接並進行數據交換。

港頻譜及網絡可支援 在各項基建設施當中，無線電流動通訊網絡在推動低空活動上是不可或缺的一環。目前，香港相關的頻譜供應及網絡覆蓋，包括商用4G和5G網絡，均已可充分支援一般無人機的運作。此外，與通訊有關的規管架構，即《電訊條例》（第106章）並沒有對低空經濟發展及相關應用有所限制。通訊事務管理局辦公室會繼續密切留意內地以及世界各地電訊業，包括5G及6G技術的發展趨勢，以確保本港的頻譜規劃與內地及其他先進經濟體接軌。

香港、九龍市區的城市規劃較老化，非但大量高低大樓林立，且人多擠迫，未必合適發展低空經濟。反觀，北部都會區的新發展區及交椅洲人工島等新的大型土地發展項目，能提供大量的土地和空間，例如充足休憩用地、社區及商業用地等，相信可應對與低空經濟相關設施的土地和空間需求。在規劃方面，與低空經濟相關的設施和用途，例如垂直起降場、充電設施，一般可為相關地帶的准許用途或其附屬用途所涵蓋。換言之，就推動低空經濟所需的土地或基建需求，這些新發展地區完全有條件作出配合。

宜借鏡內地建試驗區 在推動低空經濟的試點項目方面，內地現時主要是以民用無人駕駛航空試驗區為基礎，透過打造低空經濟發展園區和飛行試點，助力低空經濟發展。由於不同應用場景對航空器的載重、航程、航時、運行可靠性與安全性要求皆有不同，政府會以循序漸進的方式推行低空經濟試點項目，以無人機載貨為起點，由近至遠、輕至重，逐漸擴大及豐富AAM的應用場景。政府會繼續循多方面的工作着手，把握內地的優勢，推動低空經濟作為新質生產力的引擎之一。