深圳產業鏈完善 政策空域佔優

內地各城市都在積極部署發展低空經濟，論發展速度最快的應當是深圳。深圳是全國低空經濟發展高地，積極創新低空經濟發展機制，率先啟動低空智能融合基礎設施建設，出台全國首部低空經濟地方法規，配套制訂產業發展政策，建立完善產業服務生態，綜合而言就是擁有產業、政策和空域優勢。

早在2023年12月，該市正式向國家有關部門申請創建國家低空經濟產業綜合示範區，並出台《深圳市支持低空經濟高質量發展的若干措施》。今年初，深圳更出台全國首部低空經濟立法—《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》，在低空支柱產業無人機領域方面，深圳已擁有成熟完備的無人機產業鏈，覆蓋生產製造、技術研發、軟件開發、商業應用、人才培育等環節。

去年產值逾900億增兩成 資料顯示，去年深圳低空經濟產值已超過900億元（人民幣‧下同），按年增長兩成；去年深圳市開通無人機航線77條，新建無人機起降點73個，完成載貨無人機飛行量61萬架次，飛行規模全國第一，消費級無人機佔全球70%的市場份額，工業級無人機佔全球50%市場份額；直升機飛行量超過兩萬架次，飛行規模全國領先。

此外，廣東省政府今年5月印發《廣東省推動低空經濟高質量發展行動方案（2024-2026年）》，並提出到2026年廣東省低空經濟規模超過3,000億元，培育一批龍頭企業和專精特新企業等的發展目標。廣州市政府同月印發了《廣州市綜合立體交通網規劃（2023-2035年）》，提出「構建城市低空飛行服務網絡」的新內容。

北京力爭3年創逾五千企 上海市政府於2022年11月印發《上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案》；今年4月上海市經濟和信息化委員會印發《關於組織開展2024年度上海市未來產業試驗場「揭榜掛帥」工作的通知》，將低空經濟列為9大重點發展的未來產業試驗場之一。同年5月北京市經信局發布《北京市促進低空經濟產業高質量發展行動方案（2024-2027年）》徵求意見稿，當中提及擬成立「低空經濟發展工作領導小組」，並力爭在未來3年內該市低空經濟相關的企業數量突破5,000家。