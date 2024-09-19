華低空經濟起飛 規模望萬億

多城加速布局 深圳成先驅 港急起直追 中國工信部賽迪研究院發布的《中國低空經濟發展研究報告（2024）》測算，去年中國低空經濟規模達5,059.5億元（人民幣‧下同），增速達33.8%。樂觀預計，到2026年低空經濟規模突破萬億元。今年3月，內地《政府工作報告》中提及要積極推動低空經濟發展作為新增長引擎之一，各城都在加速布局「天空之城」，深圳更是先驅，而「慢三拍」的香港最新亦在部署拓展低空經濟，期望能追落後跟上這萬億賽道！

隨着科技不斷發展和創新，以「先進空中運輸系統」（Advanced Air Mobility，簡稱「AAM」）為核心帶動的低空經濟和低空飛行概念，近年在內地及國際間興起。所謂低空經濟，顧名思義是指以航空載運與作業裝備技術為核心，以低空空域為運作空間，以低空飛行為依託的綜合經濟活動。

內地新型基建成熟配合 內地的新型基礎設施建設已趨成熟，如流動通訊5G網絡和低軌衞星系統等，低空經濟應用方案可與之相結合，提速科技發展並形成新質生產力。今年3月，內地《政府工作報告》首次提及低空經濟，並正式加入戰略性新興產業的行列，故外界視今年為「低空經濟元年」。

緊隨其後的，乃國家工信部、科技部、財政部和中國民用航空局在3月底聯合發布《通用航空裝備創新應用實施方案（2024-2030年）》，明確提出到2030年內地低空經濟將達萬億級別的市場規模，並為此制訂5大重點任務和20項具體工作部署。

須探討法規及技術要求 內地當局正積極拓展低空經濟，為了配合國家的整體發展策略，香港亦正在不同層面上推動低空經濟發展。不過，香港的空域及地理環境相對複雜，港府必須確保相關飛行活動在有序、風險可控的情況下進行。

事實上，布局低空經濟是龐大的系統工程，需要不同範疇的配合，包括法規、航空安全政策制訂、技術研發、基建配套、土地規劃、商業應用和人才培訓等，港府正積極研究如何在法規、技術要求及空域管理等着手，促進低空飛行活動的進行。

低空經濟產業鏈解構 中國低空經濟規模與增長 低空經濟規模發展及預測