貝萊德微軟成立基金投資AI

人工智能（AI）相關的基礎設施需求不斷增長，大型資產管理公司貝萊德（BlackRock）和美國科企巨擘微軟發聲明稱，正聯手合作成立一項投資基金項目，用於數據中心和其他支援AI技術的基礎設施。而作為目前AI晶片龍頭的英偉達（Nvidia），將會就技術提供建議。

尋求2340億私募股權融資 這個投資項目名為「全球人工智能基礎設施投資夥伴關係」，正尋求300億美元（約2,340億港元）的私募股權融資，並且透過額外的債務融資700億美元，即合計將進行高達1,000億美元的投資。微軟與阿布扎比主權財富基金Mubadala有份成立的投資公司MGX，乃此項目的普通合夥人。

擁有全球三分之一數據中心的美國，電力需求出現數十年罕見的快速增長，部分原因是這些數據中心屬於能源密集設施，每建成一座都會長期增加電力需求。Grid Strategies一份報告顯示，過去一年來，美國的5年電力需求增長預測，幾乎翻了一倍，從2.6%增加到4.7%。

今年稍早，微軟曾經表示將需要更多的資本投資來加速所需AI基礎設施的發展。另邊廂，MGX也積極與OpenAI的下一輪融資進行談判。