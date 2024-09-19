日本上月出口增5.6% 遜預期

日本8月出口按年增長5.6%，連續9個月增長，但增幅較7月的10.2%大幅放緩，且差過市場預期的10%。其中，對美國外銷3年來首見下滑，跌0.7%，對歐盟出口亦下降8.1%；另整體出口貨量按年跌2.7%，連跌7個月。市場憂慮不利日本經濟復甦，惟股市靠穩，日經平均指數昨收升176點或0.49%，結束兩連跌。

當地8月進口增長2.3%，遠低於市場預期的13.4%，貿易逆差擴大至6,953億日圓，但較市場預期少約一半。數據顯示，8月日本對亞洲出口按年增長11.4%，對中國出口增長5.2%。另外，日本7月核心機械訂單按月下跌0.1%，市場原預期增長0.5%，但按年仍升8.7%。出口數據表現不似預期，有分析認為未來復甦之路艱難。農林中金總合研究所首席經濟學家南武志表示，隨着全球經濟未能復甦，明年美國和中國經濟增長都將放緩，日本的出口必然會陷入困境。

事實上，外媒的月度調查顯示，日本大型製造商的商業信心在9月跌至7個月低位，多個行業的管理者都對中國需求疲軟表示擔憂，這是經濟脆弱的一個迹象。

日圓升 10月或加息 日本經濟學家木村太郎預計，日本央行將在周五保持利率在0.25厘不變，若薪金和通脹數據繼續改善，10月存在加息至0.5厘的可能性。

投資者憧憬美日息差收窄，每百日圓兌港元亦升上5.5算。星展財富管理認為，日本央行不太可能本周加息，日圓暫時未必持續上升，每百日圓兌港元阻力位將在5.651，支持位則在5.268。