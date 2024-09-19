Meta涉壟斷分類廣告市場 或遭歐盟罰款

歐盟針對大型科技企業的監管行動接踵而來，繼先前贏得對Google及蘋果公司（Apple Inc.）的反壟斷訴訟後，歐盟委員會反壟斷事務專員韋斯塔杰在退休前的最後一擊，大有可能把目標放在Facebook母公司Meta。消息人士稱，監管部門認為，Facebook利用其生態系統與網上出售商品的平台Marketplace綑綁起來，濫用市場主導地位。

金額恐達全年收入10% 據了解，Meta可能會因為壟斷分類廣告市場而面臨歐盟的巨額罰款。有3名直接了解此事的高級官員透露，主導這場調查的韋斯塔杰即將於11月初離職，她希望在10年的反壟斷職業生涯結束之前，完成針對Meta的調查。

知情人士稱，歐盟亦將指控Meta從平台上收集的數據（主要來自企業）中獲利。如果Meta被判有罪，可能面臨高達其全球年收入10%的處罰，以去年業績計算相當於約135億美元，惟最終罰款額通常會較低。

任內不斷打擊壟斷行為的韋斯塔杰亦接受外媒訪問，警告歐盟放寬企業併購規定可能會「打開潘多拉魔盒」。不過，目前歐盟內部主流聲音依然是傾向放寬併購限制，以整合資源打造一流的企業巨頭，從而更好地應對來自歐盟以外的全球競爭。

韋斯塔杰的立場則維持不變，支持消費者權益，反對一切可能會造成壟斷、損害大眾利益的改革。雖然她的觀點未必人人認同，但她在任期內確實貫徹信念。除打擊科企避稅、壟斷，她亦運用監管壓力，迫使iPhone轉用USB-C充電口。當時Apple聲稱為支持環保，取消隨機附送火牛，但又遲遲不肯改用USB-C充電，導致同時使用Mac與iPhone的用戶要準備兩條線，甚至是兩套火牛及充電線。