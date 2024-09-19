內銀短期資金趨緊響起警號

近期上海銀行間同業拆息（Shibor）各短期品種回升，雖然未算大幅抽高，但銀行間短期資金流動性趨緊的信號，仍叫市場不得不多加留神，包括隔夜和7天期Shibor均高於1.7厘的7天期逆回購利率。

Shibor市場作為銀行金融機構之間重要、直接的一種融資來源，在7月人民銀行透過擴大逆回購「放水」規模及下調貸款市場報價利率（LPR）釋出流動性後，短期資金水位略微平穩，同時Shibor各短期品種亦一度回落。但從8月的Shibor走勢來看，由於正處於政府債券發行高峰期，加上適逢月底時點等關係，市場流動性易緊難鬆。

估Shibor逐漸接近逆回購利率 華西證券宏觀聯席首席分析師肖金川指出，「多種因素疊加給資金面帶來階段性壓力」。6,134.5億元（人民幣‧下同）的政府債務集中在8月15日和8月16日繳款；8月稅期納稅規模可多達8,000億元。

中國人民銀行昨開展5,682億元逆回購，中標利率維持1.7厘，但由於到期中期借貸便利（MLF）要下周三才續做，單日淨回籠5,103億元，7天期Shibor抽升逾0.11厘，達1.86厘。肖指，MLF續做的真空期或帶來短期資金缺口，資金面會暫趨波動。

儘管資金面波動加大，但考慮到人行已揚言引導貨幣市場利率，圍繞央行公開市場逆回購操作利率平穩運行，並以7天期逆回購操作利率基本承擔主要政策利率的功能，ING銀行大中華區首席經濟師宋林估計，如果人行焦點轉向短期利率，更積極在公開市場操作以縮小利率走廊，可能會降低短期市場利率的波動性，屆時Shibor應該更接近逆回購利率水平。

東方金誠首席宏觀分析師王青指，本月仍是政府發債高峰、且財政支出大卻收入少，資金難免趨緊，但宏觀政策持續向「穩增長」發力，人行會循逆回購、續做MLF和在公開市場買賣國債等調節，讓市場流動性相對充裕。