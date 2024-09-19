規管政策擬與銀行看齊

曾經風光一時的小額貸款公司受盡監管新規衝擊，並非無因，國家金融監督管理總局相關司局負責人就解釋，主要是部分小貸公司有經營管理粗放、信用風險偏高等問題，過度行銷、不當催收、違規收費、出租出借牌照等亂象時有發生。惟目前《地方金融監督管理條例》尚未出台，因此是次推行的意見稿集中對小貸業務經營、風險管理、消費者權益保護等方面細化監管規則。

言下之意，直接規定機構准入、行政處罰等需要法律和行政法規授權的事項，將由已列入國務院今年度立法工作計劃的《地方金融監督管理條例》壓軸看守。金監總局相關司局負責人坦言，目前正加緊按程序推進條例起草相關工作。一旦條例正式公布，當局將及時修改及完善今次的暫行辦法意見稿，並形成正式監管辦法。

避免非理性過度借貸 為補漏傳統銀行信貸對小微企及消費者的服務需求，小貸公司有助客戶快速借錢周轉，但監管政策卻遲遲未與銀行看齊。據暫行辦法意見稿的規定，網絡小貸公司對單戶用於消費的貸款餘額上限為20萬元（人民幣‧下同），考量點就是堅持同類業務同一監管標準的功能監管思路，因《商業銀行網絡貸款管理辦法》及《消費金融公司管理辦法》皆對個人消費貸款規定單戶20萬元上限，也能在一定程度上避免非理性的過度借貸，保護消費者合法權益。

至於網絡小貸公司對單戶經營貸的餘額不得超過1,000萬元，不但考慮到網絡小貸公司本身的風險管理能力，才設定貸款單戶限制在一定金額以內，而且還要對標銀行業同類貸款定義。銀行普惠型小微企貸款是指向單戶授信總額在1,000萬元以下、用於生產經營的貸款。暫行辦法意見稿對標此定義，規定單戶千萬元的上限，有利推動網絡小貸公司堅守「小額、分散」經營定位。從研究和計算結果來看，上述兩項標準與業界目前的貸款金額分布基本上均相符。

列明資產風險分類要求 與銀行業金融機構相比，小貸公司產業貸款逾期率偏高，針對此問題，新規更明確資產風險分類要求。例如，規定小貸公司應將逾期90天及以上的貸款分成不良貸款，要求小貸公司及時全額提列風險準備；明確資金帳戶監管要求，對小貸公司放款資金實施專戶管理，所有資金須放置放款專戶，並向省級地方金融管理機構定期報告，市場認為這將在助貸產業鏈中扮演了信用增強的作用，從而減低壞帳風險。