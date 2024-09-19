內地小貸企退出潮勢惡化

再迎監管新規 央企遭要求嚴控非主業投資 時隔近4年，內地對小額貸款行業監管升級，8月下旬由國家金融監督管理總局發布《小額貸款公司監督管理暫行辦法（徵求意見稿）》，明確列出經營行為負面清單在內，共計逾60條新規，當局表明要「減量增質」，可見對貸款餘額7,581億元（人民幣•下同）的小貸行業不會鬆綁。業界估計，隨着監管政策的加強，以及國資委要求央企嚴控非主業投資等，小貸公司退出潮料持續發酵，小額貸款牌照的轉讓價亦將加速調整。

近10年減四成 剩5428家 目前小貸公司數量和規模與4年前已不可同日而語，自2017年以來，內地已暫停批發新的網絡小貸公司，近年來存量網絡小貸公司數量逐步下降。參考中國人民銀行發布今年第二季統計數據，截至6月底止，共有小額貸款公司5,428家，從業人員約4.69萬人。比起2020年同期的7,333家及7.62萬人，分別銳減25.97%及38.45%，貸款餘額更由8,841億元縮水逾千億元，單計今年上半年，小貸公司數量減少72家。相對2015年上半年的高峰期更急跌3,523家，相當於近10年內銳減幾乎40%，意味每年出清數量逾350家。

金監總局就今次暫行辦法徵求公眾意見時，開宗明義要穩健推進產業「減量增質」，直言對嚴重違法違規經營的小貸公司，授權省級地方金融監管機構依法取消其業務資格。事實上，近月不少中央企業子企已先後轉讓小貸公司業務，告別互聯網小貸牌照，似有支持行業洗牌的先兆。

國務院國資委在今年6月曾開會強調，從嚴控制增量，各央企原則上不得新設、收購、新參股各類金融機構，特別是對服務主業實業效果較小、風險外溢性較大的金融機構原則上不予參股及增持，以做好風險防控。要求一出，就被外界稱為「退金令」，與上半年十多家央企、國企通過公開掛牌出售形式，加速剝離旗下金融股權，涉及銀行、保險等金融機構，以及小貸、融資擔保公司等行動不謀而合。

料現併購重組 優勝劣汰 上海交通大學上海高級金融學院教授吳飛撰文分析指，「退金」主體是非投融資央企國企，原本就不是以投融資業務、金融管理業務為主的央企國企；目的之一在於風險防控，尤其金融作為專業度較高的行業，面臨產業泡沫和風險的可能性更高。央國企參與金融業可能面臨金融風險傳導的影響。

他續指，首當其衝的影響是，涉及出清轉讓的金融機構尤其中小金融機構，進而也會對整個金融市場在某一階段產生影響。最直接的表現可能是資金緊張，如金融市場的一些中小主體，可預見將會迎來極具挑戰的階段，考驗營運管理能力和風險管理能力的時刻即將到來，有可能面臨更密集的併購重組及優勝劣汰。

牌照屢減價 仍無人問津 除了小貸公司數量及規模「雙降」之外，連小貸牌照價格亦不斷劈價下調。北京產權交易所顯示，北京農投普惠控股有限公司所持有的石金小貸公司20%股權，擬以低至10萬元底價轉讓，從50萬元、35萬元再到20萬元，一直多次減價大甩賣，正正折射出地方小貸牌照已陷入無人問津的一面。反觀廣州產權交易所掛牌的廣州保利小貸公司100%股權，雖然轉讓底價仍舊企穩在2.81億元，但即使成交圓滿結束，仍難掩小貸行業迎來重大調整的格局。

金融監督管理總局表明小貸行業要「減量增質」。 小貸公司暫行辦法意見稿要點 「緊箍咒」細化部分規則