大摩憂市況趨波動 籲買防守股

美股周三早段好淡爭持，市場仍在等待聯儲議息結果出爐。摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson指出，此前美國兩年期國債孳息率比聯邦基金利率低1.8厘，創下40年最大息差，反映債券投資者正估計聯儲局需要大規模減息，或經濟有「硬着陸」風險。相比之下，股票投資者似乎高度確信經濟會「軟着陸」，因此標指的估值上升，盈利預期亦相對向好。

道指低開 美新屋動工增9% 他認為，股市和債市如此分歧，市場對聯儲局任何政策都會有比平時更大的反應。衡量風險回報後，他建議股票投資者維持保守的風格，選擇優質的防守型股票。

至於市況方面，道指曾跌55點，報41,550點；標指升1點，報5,636點；納指升24點，報17,652點。數據方面，美國8月新屋動工按月增長9.6%，至以年率計135.6萬間；同月建築批核按月增長4.9%，至以年率計147.5萬間。

Apple Card傳轉用摩通 企業消息方面，有傳摩根大通將會取代高盛，成為蘋果公司（Apple Inc.）Apple Card信用卡業務的主要合作夥伴。消息人士稱，最近數周摩通與Apple之間的談判有進展，接受這項外界普遍認為是「失敗」的金融科技合作。

由高盛提供的Apple Card虛擬信用卡服務，在2019年正式開始，當時外界視之為傳統投資銀行高盛開展零售業務的一大突破式嘗試。不過，缺乏零售銀行業務的高盛在合作期間漸漸吃不消，尤其是需要安排大量客戶服務人員應對信用卡卡主的查詢，加上種種原因，該合作並未為高盛帶來盈利。

相比之下，作為美國乃至全球最大銀行的摩通，似乎更有能力應付此類業務，亦可藉此進一步擴大其龍頭地位。Apple股價周三早段曾升1.9%，摩通跌0.7%。

另外，太空探索公司Intuitive Machines接獲美國太空總署（NASA）一份48.2億美元的大空網絡訂單，為從地球表面延伸到月球以外近太空區域提供通訊與導航服務。今次亦是美國又一大型太空探索項目透過商業化降低成本的案例，消息刺激Intuitive Machines股價曾升65.74%。