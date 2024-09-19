小米手機全球銷量超Apple

具價格競爭力的產品容易在經濟下行中跑出！市場研究機構Counterpoint數據顯示，小米8月全球智能手機銷量超越蘋果公司（Apple Inc.），為3年首次，成為全球第二，而南韓三星仍然稱冠。不過，隨着iPhone 16系列推出，Apple可能會在未來幾個月重新奪回第二位，甚至第一位。

該機構研究總監Tarun Pathak表示，小米今年更精簡的產品策略奏效，集中在每個級別市場中，創造一款主打機型，而非一個領域推多款設備，同時積極拓展新市場，入門級手機和中端手機表現依然出色，同時透過摺疊式手機搶佔高端市場。

美團擬再聘6千畢業生 該機構又指，小米上月表現跑贏大市，在過去幾季，其大部分市場的經濟已復甦，利好較便宜的產品需求，而小米定價低於200美元的手機表現特別強勁，旗下主打中低端市場的紅米更是市佔率「主力軍」，尤其是在印度、拉丁美洲、東南亞、中東和非洲。下半年出貨量增長會因基數較高而放緩，但全年計仍有望錄「強勁」的雙位數增長。

他又稱，美團自主研發的無人機，已在深圳、上海等城市落地31條航線，累計完成訂單超過30萬單。美團自動配送車已經在北京、深圳等多地進行常態化測試和營運，完成近400萬單配送。