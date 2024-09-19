達利奧家辦內地投資佔少數

對沖基金橋水的創始人、有「鱷王」之稱的達利奧（Ray Dalio）表示，中國經濟進一步放緩，存在「真問題」，其家族辦公室的資產配置中，只有一小部分放在中國市場。

他指出，在過去4年，中國出現許多變化，尤其是樓市及股市下跌，令投資環境愈益困難，愈來愈多內地居民寧願持有現金，認為中國當前的環境，比1990年日本所面對挑戰更大。儘管中國仍然是一個「價格具非常吸引力」的投資地方，但要控制好投資注碼及資產配置的組成。

留意地緣政治氣候影響 新加坡政府投資公司（GIC）行政總裁林昭傑亦指出，市場對中國經濟增長的預期減少，雖然不能錯過作為全球第二大經濟體的投資機會，GIC仍然繼續投資在中國，但進程「極其緩慢」。

他提到，新加坡主權財富基金在尋找投資機會上更挑剔，而不是進行大規模市場配置。同時預告，市場已消化美國經濟軟着陸的消息，無論美國總統大選結果如何，仍然是GIC主要市場，因當地有大量的優質資產可供投資。

達利奧又提醒投資者，所有地方均會經歷起跌，故不應投資過多資金在同一個市場，甚至佔據投資組合中大部分。另要留意，地緣政治問題、氣候變遷的成本及其對金融市場的影響，可能成為明年市場主要的負面風險因素。