人幣國際使用續升 華自主支付體系可成

中美關係每況愈下，中央早前在擘劃長線經濟方略的文件少不免「抓緊打造自主可控的產業鏈供應鏈」和「推進自主可控的跨境支付體系建設」。曾提出「香港需要一種與人民幣掛鈎的離岸第二港幣」的香港中文大學（深圳）實踐教授蕭耿認為，以中國與中東和東盟等地的經貿往來愈趨活躍，經濟上有一股動力推動零售和中小企使用以人民幣為基礎的平台，中國自主可控的跨境支付體系可以做得起。

蕭耿接受本報訪問時指，中國的自主跨境支付體系更多是企業層面，以免與民間的支付平台爭利，其宗旨是保障外貿不會中斷，並為外貿提供成本較低廉的匯款方案。

他解釋，中國電商平台在一帶一路國家的業務不斷增加，中國中小企得以開拓海外商機。以中國商品競爭力強，中國自然有機會透過與東盟和中東貿易往來發展出以本幣為基礎、更方便的支付體系，撇除美國「長臂管轄」威脅的因素，也能避免美元匯價波動的額外匯兌風險。

學者籲增進口推高流通量 另外，他表示，中國一直沒有特別要求貿易夥伴使用人民幣交易，但人民幣的國際使用也持續上升，以中國製造業的實力，並非不可為之，如能源轉型下，一向以美元計價結算的原油長遠始終會面臨減少，中國現在已經可以為全球供應電動車和太陽能產品。與此同時，美國有財政可持續性等問題，美元的購買力愈來愈小，人民幣可以在貿易、投資等方面的需求替代。

不過，要促進人民幣國際化，他認為，中國未來不必太強調出口，應該增加進口，增加境外的人民幣流通量。

回顧2022年中，時任金融管理局副總裁劉應彬談及香港一旦被剔出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）時，透露有不能公開討論的「Plan B」。

宜試推數碼港元掛鈎人幣 蕭耿稱，不是說香港要因應潛在風險，現在就貿然改變港元掛鈎的貨幣，但其實港元改掛其他貨幣的影響更多是心理，對經濟運作之實際影響有限，過去已經試過。另外，技術上，本港理應有能力在港元掛鈎美元的同時，因應市場潛在需求，於數碼平台上以低成本發行掛鈎人民幣的港元。

他又指，香港金管局正在發展的mBridge（多種央行數碼貨幣跨境網絡）和穩定幣（Stablecoin），也是不需經過SWIFT的自主可控跨境支付體系；mBridge講的是數碼港元和數碼人民幣的跨境支付方案，而穩定幣是另一種數碼支付基礎設施，現在正是讓它服務實體經濟。

mBridge原先是金管局、中國人民銀行、泰國及阿聯酋央行的央行數碼貨幣（CBDC）跨境支付項目，現已進入最簡可行產品（MVP）階段，開發者得以推出產品供早期用家使用，沙特阿拉伯央行亦已加入。本港的批發層面CBDC（wCBDC）項目Ensemble上月亦跟隨穩定幣，開始了「沙盒」試驗。