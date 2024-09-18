大行觀點：3類中資股派息吸引

中國企業愈來愈願意發放股息，可望為投資者創造新的股票回報來源。在政策鼓勵下，中國企業開始把現金回饋股東，顯示市場出現重大轉變，對於熟悉驅動股息上調因素的股票投資者而言，亦可望創造具吸引力的潛在回報。

中國股市正處於積極變革的階段，不僅監管機關鼓勵企業重視股東回報，而宏觀經濟環境不斷變化的背景亦加強中國企業發放股息的意願。考量這兩股趨勢，預期中國市場即將步入新階段，高股息企業的股價增長可期，為投資者帶來良性循環。

布局中國高股息股票時，採取主動型投資策略尤其重要。以下的企業類別值得投資者關注。

1.正面看待國九條國企 首先，鎖定正面看待國九條的國營企業。在與國營企業管理層討論後得知，直接受中央政府控制的大型企業對國九條的反應最為積極，亦已有多家企業計劃增加發放股息。相較之下，由地方政府控制的中小型國營企業較不主動，許多企業在管理資產負債表時採取觀望態度，尚未增加發放股息。

2.營運優異 現金流充裕 其次，鎖定營運優異的企業，由於這類大型股票擁有充裕的自由現金流，且有機會提高股息，因此可望成為高股息個股。

3.工業能源商品股值博 第三，鎖定股息擁有利好消息的股份。當中看好工業股，包括收費道路、港口與其他基礎建設資產的營運商，能源與大宗商品股份的潛在股息亦具有吸引力；而在這些股份中，大型國家級企業具有龍頭之利，現金流穩定。

這類企業在價值型企業當中更為明顯，但在中國股市通常不受外資青睞。隨着愈來愈多企業有意發放股息，投資者若布局能夠創造現金的價值股，可望在中國經濟持續轉型的過程中，掌握新的回報來源。

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