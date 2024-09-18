油塘灣項目補價傳降35% 仍拒接納
本港樓市低迷，地產商賣樓成績不似預期，對發展項目地價金額變得非常審慎。恒基地產(00012)等合作的東九龍油塘灣大型住宅項目，市傳獲地政總署再度批出補地價金額，平均每方呎約3,900元，料涉及金額約159億元，較之前調低約35%；不過，發展商未有接納，並提出上訴。
專家估短期難成事
油塘灣綜合發展項目，早於2017年已獲屋宇署批出建築圖則，共分為兩期，可建樓面面積共約408萬方呎，將興建共30幢住宅大廈，提供約6,236個單位。據了解，該項目2020年底獲政府首度發出補地價金額，至今已第四度批出，比較去年8月第三次批出平均每方呎樓面補價約6,000元，涉額約245億元，已明顯下調。
不過，消息指，項目未計算購入地皮成本，僅地價、建築費及利息支出，首期發展的平均實用面積呎價已約14,500元，之後期數將更高。
華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，是次傳出的每方呎補價屬合理水平，地盤享有海景，現為價值較低的船廠及木廠，故難與區內其他補地價項目直接比較。不過，市況欠佳，加上項目投資額大，料有關補地價分歧短期內難有進展。去年11月，越秀地產(00123)公布旗下同區東源街及崇耀街項目補地價金額逾13.46億元，平均每方呎只約2,040元。
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