油塘灣項目補價傳降35% 仍拒接納

專家估短期難成事

油塘灣綜合發展項目，早於2017年已獲屋宇署批出建築圖則，共分為兩期，可建樓面面積共約408萬方呎，將興建共30幢住宅大廈，提供約6,236個單位。據了解，該項目2020年底獲政府首度發出補地價金額，至今已第四度批出，比較去年8月第三次批出平均每方呎樓面補價約6,000元，涉額約245億元，已明顯下調。