私宅呎租連升6個月

THE HOLBORN近期有開放式戶租出。

內地學生及專才湧港租樓，刺激本港租金上升。美聯「租金走勢圖」顯示，8月私人住宅平均實用呎租報約37.88元，按月升約1.26%，已連升6個月，比歷史高位僅低約1.17%。

該行又指，租金持續攀升，已創近5年新高，接近2019年7月約38.33元的高位。上月10大屋苑呎租，有6個上升，當中，荔枝角美孚新邨按月漲幅最大，期內升約4.3%。其次是紅磡黃埔花園升約2.2%。鐵路沿線屋苑按月呎租升幅更突出，上環站帝后華庭期內漲約7.4%。

內地生1.45萬租THE HOLBORN 入伙盤租盤近期都受追捧。世紀21溢榮郭少玲表示，鰂魚涌THE HOLBORN低層A7室，實用面積約230方呎，開放式間隔，8月中放盤月租叫價1.5萬元，內地大學生繳付一年租金，獲減價500元，以1.45萬元承租，呎租約63元。業主於2021年購入，租金回報率約2.8厘。

中原施蒂文指，啟德THE HENLEY的2座中層E室三房戶，實用面積約696方呎，另設儲物房，望內園景，剛以每月4.3萬元租出，呎租約61.8元。業主於2021年5月一手購入，租金回報率約2.7厘。