美孚兩房劈至590萬沽 貶三成

二手樓價持續回落，近年買樓的業主大部分也要蝕讓離場，市區藍籌屋苑不例外。荔枝角美孚新邨有套兩房單位，剛劈價至590萬元沽出，約6年間樓價勁跌約30%。

利嘉閣鄭天樂表示，上述美孚新邨8期百老匯街128號低層B室，實用面積約670方呎，望市景，叫價640萬元，減價50萬元後，獲從事銀行業的外籍人士低價承接，呎價約8,806元。原業主於2018年以約842萬元購入，帳面蝕252萬元。

LP6一房6年輸133萬 將軍澳日出康城再現「蟹貨」。美聯羅定康指，樓價下行，部分業主難免損手，區內LP6第3座中高層J室，實用面積約307方呎，一房間隔，最終以408萬元成交，呎價約13,290元。原業主持貨約6年，帳面虧蝕約133.9萬元，貶值約24.7%。

新界細價樓情況相若。中原趙愛蓮稱，大埔新達廣場1座中層F室兩房戶，實用面積約489方呎，議價後以630萬元沽出，呎價約12,883元。原業主於2019年購入，帳面蝕約80萬元。

市場消息透露，屯門康麗花園2座低層H室，實用面積約363方呎，市傳僅以290萬元轉手，較2016年購入價帳面再低約10萬元，呎價約7,989元。

聽濤雅苑銀主盤賣560萬 銀主盤低價出貨。世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山聽濤雅苑6座中層B室同類放盤，實用面積約526方呎，放售約兩個月，累減76萬元，獲買家以560萬元承接，呎價約10,646元。成交價較個別銀行網上估價低約20%。

此外，市場罕現新盤短炒獲利個案。28置業黃瑞麟稱，屯門上嵐中低層G室，實用面積約265方呎，一房間隔，同區客不睇樓下以320萬元購入，呎價約12,075元。

已屆現樓的上嵐7月中劈價最多約47%推出33伙即晚沽清。黃氏指，上址原業主當時斥資逾1,500萬元購入5伙，上址當時售價293.9萬元，約兩個月帳賺26.1萬元，升值約8.9%，其餘單位每伙提價約30萬元放售。