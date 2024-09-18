新盤趁中秋鬥加推
YOHO Hub II涉94伙 每呎萬四
發展商趁節日檔期加推單位，新鴻基地產(00016)元朗站The YOHO Hub II昨推出新一張價單，涉及第6座的94伙，折實平均呎價約14,338元，兩房折實價683.43萬元起。
該集團副董事總經理雷霆形容，今批屬「黃金機會無敵價」，減息周期開始，提供資產配置機會，投資者買樓收租，租客會置業改善生活。示範單位今日對外開放，周五接受認購登記，有機會下周發售。
新地代理執行董事陳漢麟稱，新價單涵蓋34伙兩房戶及60伙三房戶，實用面積462至905方呎，最高折扣15.5%，折實售價最高1,296.56萬元，呎價約13,008至15,603元，屬原價加推。
海璇II四房售5938萬破頂
資料顯示，項目今年4月首張價單折實平均呎價同約14,338元，其後5月兩度加推，平均呎價約15,038元及16,188元。
中原地產亞太區副主席兼住宅副總裁陳永傑表示，今次推出座數位置更佳，惟跟首張價單同價，故售價吸引，勢可「一Q清枱」。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，料項目呎租可達50元水平，租金回報逾3.5厘。
此外，同系北角海璇II昨再沽兩伙，其中3座17樓A室，實用面積1,492方呎，四房套房間隔，以新高價5,938.88萬元售出，呎價約39,805元。系內沙田瓏珀山項目昨售出兩伙，不足4個月累售77伙，套近16億元。
尚逸周六發售21個單位
大鴻輝集團西營盤尚逸昨推出新價單，涉及22伙，包括用作抽獎的連平台特色戶，撇除該單位計，其餘21伙屬標準分層戶，開放式至三房間隔，實用面積215至474方呎，折實售價469.15萬至1,382.19萬元，呎價約22,026至29,160元，周六以先到先得形式發售。
而保留作抽獎的單位為5樓C室連平台戶型，實用面積177方呎，開放式設計，平台39方呎，售價400萬元，呎價約22,599元。項目除了33樓特色戶外，其餘單位已全數推出。
Bal Residence新價單16戶
市區樓盤相繼推出新一批單位，麗新發展(00488)旗下現樓住宅項目觀塘Bal Residence，昨加推新價單共16伙。該公司高級副總裁潘銳民稱，單位全屬一房間隔，位於19至23樓高樓層，實用面積338至349方呎，折實售價514.58萬元起，呎價約15,090至16,596元，為原價加推。
他指出，受美國減息消息帶動，樓市氣氛向好，買家加快入市。過去周末項目錄逾百人次參觀，不少人有意購入高層戶。
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