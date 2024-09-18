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●國泰航空(00293)今年8月載客206.89萬人次，按年增15.9%；乘客運載率下跌2.9個百分點至85.2%；首8個月載客人次按年增29.9%至1,473.68萬人次。另8月份載貨12.42萬公噸，按年增6.3%，運載率下跌1.7個百分點至57.1%；首8個月載貨量按年增9.8%至97.04萬公噸。公司已於9月13日完成回購於2020年資本重組計劃向港府發行的所有認股權證，總代價約為15.3億元，連同之前已派發的24.4億元優先股股息，國泰合共向港府支付接近40億元。
●卓能（集團）(00131)發盈喜，預期截至今年6月底止年度將錄得純利約1.5億至1.7億元，較去年同期賺2,100萬元增加6.14至7.09倍。
●正乾金融控股(01152)遭本金總額2,000萬元的承兌票據持有人發催款函，指公司今年上半年綜合純利大減，承兌票據持有人要求於催款函日期起計14日內即時償還有關承兌票據的未償還總金額約2,030萬元。公司已申請於周四復牌。
●外媒報道，羅兵咸永道（內地稱「普華永道」）已叫停在內地海南三亞市海棠區的「未來空間」（Reimagine Park）項目建設計劃，該園區原計劃用作培訓學院。
●消息指，泰國計劃在10月開始的財政年度，將政府借貸提高7.6%，以推動經濟增長。據報新增780億美元貸款總額中的41%，即約330億美元是新的貸款，主要為預算赤字融資，其餘則用於現有債務的再融資和重組。
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