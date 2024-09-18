●消息指，泰國計劃在10月開始的財政年度，將政府借貸提高7.6%，以推動經濟增長。據報新增780億美元貸款總額中的41%，即約330億美元是新的貸款，主要為預算赤字融資，其餘則用於現有債務的再融資和重組。