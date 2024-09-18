絲絲講場：Pret A Manger靠擴張 舊年營業額113億破頂

Pret A Manger全球有約690間門店。

英資連鎖快餐店Pret A Manger相信香港唔少上班一族食過，性價比就……見仁見智啦，成立咗差唔多40年，舊年全球營業額終於首度突破10億英鎊大關，達到11億英鎊（約113.32億港元），增長幅度達到22%。

「Pret」、「A」、「Manger」喺法文分別解「ready」、「to」、「eat」，夾埋「即刻食得」。但係咪咁多人「ready to eat」就值得斟酌，因為公司話，舊年西方生活成本上漲令到需求波動，收入同盈利能力亦受到食品價格通脹衝擊。

攻5市場 業務提早達標 上年收入之所以勁，主要係加速擴張餐廳網絡，例如滲透英國市郊地區，打入西班牙、印度等5個新市場，2021年提出嘅「5年內將業務翻倍」目標提前喺舊年實現，收入25%嚟自英國以外。以全球約690間門店、本港有25間計算，咦，舊年香港人課金過億元畀佢似乎無難度喎。

不過，Pret A Manger今年上半年收入增長得番10%，錄5.69億英鎊（約58.62億港元），原因係舊年透過加價將成本轉嫁客人之後，掉番轉頭為某啲最暢銷嘅產品提供折扣，9月獲注資2.5億英鎊（約25.75億港元）用嚟還債同改善流動性。

余絲韻