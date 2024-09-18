大戶炒過龍 金價回調風險增

黃金價格昨日現獲利回吐，現貨金曾漲至2,586.99美元，其後倒跌並失守2,580美元關，低見2,568.51美元。金融諮詢公司Zeal Intelligence表示，近幾個月來金價屢創歷史新高，儘管黃金牛市有可能推升價格在未來幾個月上漲，但回調的風險正在增加，主因是市場炒家的期貨倉位已經過度擴張，即將出現逆轉。

該行解釋，在金價為2,500美元時，每份100安士的期貨合約控制着價值25萬美元的資產，但炒家只需在帳戶中為每份未平倉合約保留1.05萬美元的保證金，這相當於高達23.8倍的最大槓桿率。只要金價與投機者的押注相反，僅4.2%的波動就會讓這些合約全數化為烏有。由於風險非常大，這迫使炒家們保持超短期交易。這種極端槓桿可能只能維持幾天或幾小時，而不是幾個月或幾周，令金價變得更波動。

不過，現時市場主流都是金價長期看漲，其中高盛承認金價短期或會出現技術性回吐，但無礙該行對黃金「買入」的投資建議，並且預計到明年初金價將升至每安士2,700美元。理由是央行的需求，以及美國聯儲局在本周將會減息。

瑞銀則預計金價將在明年6月達到每安士2,700美元。除了因為即將減息，降低了持有黃金這種無息資產的機會成本，也因為在宏觀經濟和地緣政治不確定的情況下，從投資組合的角度來看，黃金的對沖特性使其成為一個有吸引力的投資選擇。

估供應過剩 花旗看淡油價 另一大宗商品原油方面，紐約期油昨日曾挫0.26%至每桶68.84美元，布蘭特期油亦曾挫0.44%至72.43美元。花旗發表報告，指出隨着全球石油市場在第四季度出現供應過剩，明年油價可能會進一步走弱，明年布蘭特期油平均價格為每桶60美元。

報告稱，利比亞產量減少及俄羅斯更加嚴格地遵守油組及盟國（OPEC+）的減產承諾，應會支持布蘭特期油在短期內保持在每桶70美元以上。至於中國對石油的需求於前兩個季度下降後，第四季每日需求應會按年增加30萬桶。綜合估計，明年石油市場將有接近每日100萬桶的供應過剩，若OPEC+繼續按原計劃取消自願減產計劃，市場過剩的規模將會更大。