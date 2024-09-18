日股兩連跌 科技板塊重災

日本股市假期後昨日復市，在日圓升值不利出口股的背景下，日經平均指數高開低走，繼上周三後再度插穿36,000點關口，最多曾跌753點，低見35,828點；全日收市報36,203點，跌378點或1%，連跌兩個交易日。

在日經指數的225隻成分股中，有167隻股份下跌，僅58隻上漲。其中科技股成重災區，半導體設備「孖寶」東京電子和愛德萬測試（Advantest）分別暴跌5.2%及5.6%，專注於人工智能（AI）的投資公司軟銀集團（SoftBank Group）亦下跌3.1%；海外收益佔比大的索尼集團挫4.5%。汽車股亦受壓，豐田汽車和日產汽車俱挫2%，本田汽車和萬事得挫1%。

Seven & i列國安核心無礙被收購 持有7-Eleven便利店品牌的Seven & i，早前已拒絕OK便利店母公司Alimentation Couche-Tard的385億美元收購建議，Seven & i昨日股價亦跌0.44%。日本財務大臣鈴木俊一表示，Seven & i雖然被列為國家安全的「核心」類別名單，但不會對潛在收購帶來額外障礙。

根據解釋，當公司位列「核心」類別名單後，尋求購買該公司1%或以上股份的外國實體原則上必須在購買前向日本政府申請國家安全審查。惟鈴木補充道，無論日企被歸類為核心抑或是非核心類別，外國實體在尋求取得日企控制權時，必須事先通知日本政府作出審查，因此不能稱今次分類會令Seven & i收購變得更加困難。

同處亞太區的澳洲股市昨日創新高，澳洲ASX 200指數上漲0.35%至8,150點，超過了8月1日創下的8,148點的歷史高位；全日收升0.24%至8,140點。悉尼普通股指數亦升0.24%，收報8,361點。南韓股市昨日假期休市。