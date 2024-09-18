圓匯回落 專家估日央行周五凍息

日本央行將於周五公布議息結果。一項最新調查訪問32位經濟學家、外匯策略師和基金經理，一致認為周五日本央行會凍息，主要原因是8月初日本金融市場才剛經歷7月尾加息後的大波動，並且自民黨執政領袖之爭將於本月尾揭曉，目前或不宜有利率變動。另外，他們相信日本央行需要時間去進一步了解工資和價格動態的變化。

近兩成料下月加息 至於今年餘下時間，有18.75%的受訪者預計10月份會議將加息，25%的受訪者表示10月可能加息；另有25%的受訪者表示，日本央行12月可能加息。有28位分析師被問及對日圓兌每美元匯價的預測，平均數值為140.2。

日圓周一趁當地敬老日假期，曾升穿140重要關口之後，日本官員終於開腔評論。日本財務大臣鈴木俊一昨日表示，外匯市場的劇烈波動不可取，因為匯率走勢穩定反映基本面是非常重要，強調政府將密切關注外匯波動對日本經濟和民生的影響，並作出適當回應。圓匯昨日回軟，兌每美元徘徊於140.55水平，每百日圓兌港元曾報5.55算。

三井住友DS Asset Management首席宏觀策略師吉川雅幸表示，在美國聯儲局減息預期和日本央行加息預期作用下，投資者擔心日圓或會繼續上漲，謂「包括我在內的人們開始覺得日本央行急於提高利率，而不管經濟如何發展。」

德國商業銀行外匯分析師Volkmar Baur預計，日本央行本周將保持觀望態度。所以聯儲局的行動會對美日貨幣匯率產生更大影響，這意味着即使日本央行不加息，日圓也很有可能升破140關。

摩通上調日圓預測 摩根大通則上調圓匯預測，今年第四季日圓匯價由原來預估的146，上調至142（數字愈小，代表日圓升值），又將2025年第一季為預測上調至141，先前的預測為145，理由是對美國和日本利率將正常化的預期以及美元的潛在疲軟。

經濟數據方面，日本經濟產業省公布，經季節性調整，日本7月第三產業活動指數按月轉升1.4%，報102.6，勝市場預期升0.9%，前值由跌1.3%修訂至跌1.2%；未經調整，7月第三產業活動指數按年升1.7%，報103。