英缺工潮損514億稅收

因病無法上班恐達430萬人 淪歐洲病夫 後疫情時代全球經濟模式發生重大變化，亦令各國政府意識到醫療體系與經濟息息相關，對於就業市場、生產力、公共財政都有着極為重大的影響。英國智庫公共政策研究所（IPPR）最新研究指出，新冠疫情與政府醫療開支緊絀已導致英國淪為名副其實的「歐洲病夫」，預計5年內因為健康問題而無法工作的人口將從目前的280萬人，大幅增加至430萬人。目前這類無法工作的人口，已經為英國帶來每年50億英鎊（約514億港元）的稅收損失。

就業市場乃經濟中極為重要的一環，因此大多數的中央銀行多數會用通脹、就業情況作為決定貨幣政策的依據。

疫情下薪酬漲 推高通脹 在此前的新冠疫情之下，各大主要經濟體紛紛出現史無前例的「缺工潮」，導致薪酬大幅上漲，進一步推高通脹。由此可見，健康議題其實一直都與經濟高度相關。

有份主導研究的IPPR健康與繁榮委員會主席Chris Thomas表示︰「我們正面臨着嚴重的健康危機，造成難以想像的人力和經濟損失。」研究報告亦表明，透過解決健康議題同時也能夠克服一些緊迫的經濟挑戰，包括經濟增長低迷和生產力不足。假如英國人口的健康情況有所改善，到了2030年代中期，英國的公共醫療體系支出每年可以節省180億英鎊。

事實上，由新冠疫情所帶來的勞動力市場結構改變，同樣體現在美國。自疫情以來，美國非農就業職位增長與失業率之間的平衡被打破，亦導致聯儲局在應對勞動力市場惡化的問題時大失預算，因為就業職位持續「強勁增長」而低估了失業率上升的速度。

亞馬遜明年取消在家辦公 另邊廂，新冠疫情期間大行其道的「在家工作」潮流亦開始逆轉。美國第二大僱主、擁有逾150萬名員工的電商巨頭亞馬遜（Amazon）表示，明年起所有辦公室員工都要恢復每周5日回到公司工作，除了個別情況外，整體上取消了遠程或在家工作的安排。

亞馬遜行政總裁賈西（Andy Jassy）指出，留在辦公室的工作模式「優勢相當明顯」，能夠加強團隊之間的合作。他的言論似乎暗示在家工作的效益不佳，亦從側面反映出疫情期間的遠程工作對企業的生產力其實有損害。

美零售微升 道指高開 雖然目前市場仍高度關注能夠影響貨幣政策走勢的就業數據，但其他經濟數據也不妨留意。最新公布的8月美國零售銷售按月升0.1%；美股3大指數周二早段揚升，道指曾升213點，報41,835點；標指升35點，報5,668點；納指升185點，報17,777點。

反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員估計本周減息0.5厘的機率大約為60%，而減0.25厘的機率約40%，與周一大致相同。

英國勞動人口有健康問題的比例