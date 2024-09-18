攜程：中秋假期以短途遊為主

此外，錦江酒店（中國區）宣布，推出首個企業公寓品牌「途羚公寓」，並在上海民生路開設首家門店，提供102套房源約400個床位，配備健身房及影音室等，並且計劃明年布局北上廣深及新一線城市超過3,000個房間。