攜程：中秋假期以短途遊為主
本周開始，是內地中秋十一「雙節」長假接連到臨，旅遊產品預訂情況備受關注，內媒指出境遊產品預訂火熱，部分熱門目的地產品已售罄。攜程集團(09961)昨日公布今年中秋假期旅遊總結，指今年中秋假期以短途遊為主；當中本地遊方面，各地博物館門票訂單量較端午假期增長15%。同時，中秋假期最後一天正逢國慶假期首日火車票開售，從攜程火車票預約情況來看，不少熱門目的地當日高鐵票緊張。
飛豬：境內遊人均預訂勝端午
至於阿里巴巴(09988)旗下線上旅遊平台飛豬發布最新的《2024中秋假期出遊快報》指，今年內地中秋節假期旅遊預訂總量，較元旦、清明、端午假期均錄得顯著增長，為年內3天假期的最高點。當中，境內遊人均預訂量較端午假期增長5%，出境遊人均預訂量與端午假期基本持平。另外，中秋假期內地租車預訂量較端午假期增長31%；內地酒店預訂量更遠超2019年同期水平，其中高星級酒店、特色民宿佔比高達60%。
此外，錦江酒店（中國區）宣布，推出首個企業公寓品牌「途羚公寓」，並在上海民生路開設首家門店，提供102套房源約400個床位，配備健身房及影音室等，並且計劃明年布局北上廣深及新一線城市超過3,000個房間。
多省推出措施支持旅遊產業發展，甘肅省昨日發布《關於促進文旅服務消費擴容升級的若干措施》，提出9類融合業態、8大拓展行動和6項基礎保障的「986」措施，以全方位優化和擴大服務供給，加快釋放文旅消費潛力。
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