抵押貸利率倘下調 內銀派息或受累

市場觀望內地會否一如預期下調存量房貸利率及容許客戶轉按之際，投行瑞銀發表報告，建議投資者要留意，抵押貸款利率的潛在下調，或會對內銀股每股派息構成下行風險。

大華繼顯認為，若然存量房貸利率下調80點子，會對內銀明年盈利構成9.2%的影響，不過維持對行業「增持」的評級；並指由於相關板塊股價近期已有調整，估值被壓低，股息率回升，可能為防守類股份帶來一線曙光。

南京推限時購房補助 內房消息方面，南京市住房保障和房產局昨發布2024年金秋房展會限時購房補助發放通知，凡在金秋房展會上（9月20日至22日）購買新建商品住房，並且在今年底前完成新建商品房屋買賣契約網簽備案購屋人，補助標準在各區現行購屋補助政策基礎上，額外給予購屋合約金額1%的補助。

人民幣匯價昨變動不大，離岸及在岸價兌每美元均在7.09算爭持，折合每百港元兌約90.71元人民幣。雖然內地上月多項經濟數據表現不振，官媒昨日發表文章派「定心丸」，指今年來中央穩健的貨幣政策靈活適度、精準有效，先後3次實施了比較重大的貨幣政策調整，在貨幣政策的總量、結構、傳導方面綜合施策，有力支持經濟回升向好。

文章提及，內地有效需求不足，新舊動能轉換和結構調整深化也構成一定挑戰，惟與此同時，前期政策效應持續顯現，積極因素也在集聚增多，強調中國作為超大型經濟體，中國必須自主把握貨幣政策，堅持匯率由市場決定，為「以我為主」創造條件。