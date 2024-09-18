對華電動車徵稅快表決 歐盟願尋求解決

歐盟27個成員國將於本月25日投票，表決是否將目前向中國進口電動車徵收的臨時關稅，延長到至少5年的永久性關稅。此前，歐盟委員會稱，中國電動車製造商向歐盟提交最低價格承諾，以避免關稅的限期經已於上月底結束，一眾車企已不可能修改報價。

另邊廂，就在內地電動車出海至歐洲市場遇到阻撓之際，比亞迪據報已全購其早年與平治（Mercedes-Benz﹚合資成立的「騰勢」股權。雖然未知交易作價，惟在交易完成後，「騰勢」由中外合資企業，改由比亞迪100%全資控股的子公司。

與此同時，比亞迪近日參與2024年度德國漢諾威國際交通運輸博覽會，並於會上首次對外展示旗下純電動輕型商用車型E-VALI，以及純電動堆場牽引車EYT 2.0。

至於隸屬福士汽車（Volkswagen，內地稱為「大眾汽車」）的奧迪（Audi），據報考慮關閉其位於比利時首都布魯塞爾的廠房，可見歐洲車企現時的困境。此外，市傳美國老牌車企福特汽車（Ford）行政總裁法利（Jim Farley）早前訪問完中國後感到焦慮，又指在電動車競賽中，中國本土汽車製造商已是「一騎絕塵」，並正在光速前進，是近乎存亡的威脅。