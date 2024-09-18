美日限晶片輸華傳快拍板

野村警告修改關稅豁免上限 勢衝擊中國經濟 已「半退休」的美國總統拜登不忘繼續「憋大招」對付中國，大有其前任特朗普下台前全速「玩嘢」的影子。其迫使日本收緊向中國輸出晶片技術傳出有突破之際，日資券商野村警告，早前拜登政府宣布大幅修改關於進口關稅豁免上限的規例，潛在影響大過本月底把中國電動車關稅提高至100%，勢將損害中國經濟增長。

日官員仍懼怕北京報復 消息指，新的管制無非就是限制日本和荷蘭的晶片設備公司向中國客戶提供軟件更新和維修等服務，跟其美國同業睇齊，屬補充性質，不必向日本和荷蘭企業祭出被視為「核彈級」的外國直接產品規定（FDPR），即哪怕用了一丁點美國技術都要向美國申請出口許可。值得留意的是，美方打算在11月美國總統大選之前公布，擺明要為賀錦麗助選。

話雖如此，有日方官員透露，依然懼怕中國報復，限制對日出口關鍵材料，如第三代半導體的代表——鎵，以及石墨，屆時恐令這些現在已經昂貴的物資變得更貴，損害日本企業的競爭力，所以現時絕非到了「十拿九穩」的階段，正與美國商討辦法降低北京報復之影響。

事實上，華府及其盟友重整供應鏈，也要看市場力量能否配合，例如美國晶片「國家隊隊長」英特爾（Intel）業績差劣到股價今年跌逾50%、兩度遭投資者集體訴訟。

英特爾暫緩德國建廠 該企行政總裁蓋爾辛格上場後四處擴廠，結果周一「死死地氣」於員工備忘錄宣布，為幫助歐洲保障晶片供應而建的德國新廠將停工兩年，波蘭廠也要暫緩。德國總理紹爾茨強調，英特爾押後計劃兩年也表明公司會堅持計劃。

不過，英特爾股價周二早段曾彈近7%，主要是公司認清現實節省資源，且備忘錄提到，已鎖定亞馬遜為「十億計美元」的大客，對方不但會採用其18A（1.8納米製程）工藝生產人工智能（AI）晶片，也預期會使用更先進的18AP和14A工藝，同時確認獲美國按照《晶片法案》發放30億美元補助來生產軍用晶片。

英特爾表明不會放棄晶片製造，並會致力完成亞利桑那、新墨西哥、俄勒岡和俄亥俄州的美擴廠計劃，某程度上在配合賀錦麗上周吹噓「對中國的政策應該是確保美國在21世紀的競爭中獲勝」。

賀錦麗上周批評，特朗普對華加徵關稅是「特朗普銷售稅」，對日常用品徵收兩成稅云云，但根本是五十步笑百步，其所屬的民主黨早前有一批眾議院議員去信白宮，要求出手打擊進口關稅豁免的「濫用」，兩天後，賀錦麗為二把手的拜登政權宣布計劃大幅修改關稅800美元以下貨物入境美國免關稅，以及標準清關程序的條文，例如屬於對華加徵關稅範圍的301條款商品不再適用上述免關稅政策。

野村評論，修例要經公眾諮詢，落實時間未明，但中國電商近年正是透過低價郵件免關稅在美國開疆闢土，一旦完全實施，就算美國買家接受關稅，通關之煩也會削弱中國貨的需求，比對電動車徵100%關稅的打擊更大；一旦貨單價值低過800美元的中國貨也被加徵關稅，中國出口增長會被削去1.3個百分點，經濟增長料降低0.2個百分點。

中國對美國商品出口貨值