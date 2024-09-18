港傳下月公布金融界應用AI框架

全球人工智能（AI）發展一日千里，香港要搞好創新科技產業，AI是少不了的範疇。香港財經事務及庫務局正準備發布本港首份關於AI在金融領域應用的政策聲明，昨有消息指，相關聲明將在10月下旬左右發布，屆時或催化該技術在交易、投資銀行和加密貨幣等領域的應用。

有關政策聲明據報屬指導方針框架，涉及AI的道德使用，以及在金融領域應用該技術的一般原則，其背景是香港深陷中美科技衝突，監管機構亦試圖解決AI方面的一些混亂局面，該政策大體上旨在表明香港對AI的支持，因為世界各國政府都在努力掌握這項技術的潛力。

消息又指，當局仍在起草該文件，同時徵求業界意見，細節在未來幾周仍有可能變化。市場估計，該政策聲明可能在10月28日至11月1日舉辦的香港金融科技周前或當周公布。

馬化騰曾重登中國首富 香港金融科技周由財經事務及庫務局與投資推廣署主辦，本年度踏入第9屆，今年將匯聚來自銀行、證券、投資、保險及科技領域的全球行業領袖，促進業界交流以推動金融科技發展，估計吸引超過3.5萬名參會者，將是迄今規模最大的一屆。