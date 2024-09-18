新興市場股債8月續吸資2410億

隨着歐洲已率先進入減息周期，加上美國聯儲局本周勢減息，資金開始重新回到新興市場。國際金融協會（IIF）指，境外投資者8月淨買入新興市場的股票及債券309億美元（約2,410.2億港元），少於7月的374億美元，但去年8月為210億美元淨走資。其中，中國以外的新興債券及中國債券分別淨流入278億美元及14億美元；新興股市淨流入17億美元，但中國股市淨流出15億美元。

就趨勢而言，外資明顯在未進入減息周期前，在新興市場鎖定較高的息率。IIF經濟學家Jonathan Fortun表示︰「美國聯儲局在不久將來減息的預期似乎已被消化，投資者正在大量買入新興市場債券。」傳統而言，當美國減息周期開始，亞洲等新興市場的息差優勢會擴闊，從而利好這些市場的資產價格，以及推升當地的貨幣。

基於上述的原因，Fortun還估計，接下來會有更多的資金流向新興市場，「特別是在經濟基本面穩定和經濟增長前景樂觀的國家」。

年內1.2萬億追捧債券 按地區劃分，亞洲新興市場淨流入170億美元，拉丁美洲淨流入94億美元，非洲與中東及新興歐洲淨流入26億美元及19億美元。今年以來，外資已向新興市場投資組合淨投入約1,865億美元，其中1,625億美元（約1.26萬億港元）投入債券。

另外，隨着美國國債的孳息率回落，新興市場企業發行美元外債的成本會降低，未來或會見到更大規模的發債潮。當企業融資成本下降，亦會連帶刺激併購交易等資本市場活動。