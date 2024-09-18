MPF上月資金調動激烈 避險升溫 攻固定收益

強積金（MPF）顧問GUM昨日發布的今年8月份強積金市場分析報告顯示，截至8月底，香港強積金市場總資產上升2%至1.26萬億元。

數據顯示，8月資金淨轉換出現異常變化，當中81.9億元資金湧入固定收益基金，資金變動幅度明顯高於年初至今平均，而其中主要有78.5億元自股票基金流出。變動顯示部分積極管理強積金的投資者明顯趨向避險，主要原因估計是預期美國經濟可能出現衰退而憂慮美股調整，而且聯儲局減息預期升溫。

GUM策略及投資分析師雲天輝指出，市場預期9月聯儲局將首次減息，有望迎來兩年半來高息年代的結束，但同時美國就業數據不及預期令當地經濟前景出現隱憂，資金流向反映成員風險偏好改變。

他續指，分別有33億元和30億元轉入保守基金和環球債券基金，顯示出部分成員已提前布局，於高息周期尾聲鎖定收益和進行債券配置迎接減息。

美股基金轉出逾20億 8月資金淨轉出最多的前5個資產類別包括美國股票基金、大中華股票基金、香港股票基金、環球股票基金和香港股票基金（追蹤指數）。這5個類別全為股票基金，合計轉出近63.8億元，其中美國股票基金的單月轉出最多，達20.4億元。