港元一個月拆息連跌5日 料穿3厘

經絡按揭息率指數

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，市場聚焦本周美國議息，聯儲局大機會於本周議息會議首次減息0.25至0.5厘，而美國是次加息周期上調11次共5.25厘，香港只加息5次共0.875厘，本港最優惠利率（P）或不會即時跟減，不過拆息（HIBOR）將進一步回落至3厘或以下水平，如HIBOR回落至2.825厘以下水平，經絡按揭息率指數（MMI）亦將跟隨回落。

上月95%買家選擇H按 經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，8月份的MMI報4.14厘，按月微跌一點子，連跌3個月，創6個月新低，指數反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平。

曹指出，8月份經絡按揭新客戶中，選用H按計劃的比例多達95%，反映新做客戶傾向選用H按計劃。而8月份銀行平均一個月HIBOR報4.08厘，使H按實際息率及MMI持續觸及封頂位。

昨日隔夜息報2.68452厘，一星期HIBOR報3.00952厘；與樓按相關的一個月HIBOR降至3.7厘，連跌5天，創一個月新低；3個月HIBOR報4.00214厘。曹稱，拆息雖然回落至4厘以下水平，但現時新做H按普遍以HIBOR加1.3厘，以及封頂息率4.125厘計算，HIBOR需要回落至2.825厘以下，H按實際按息才可低於封頂位。

金管貼現窗放水26億 此外，金管局資料顯示，周一透過貼現窗口向銀行提供26.19億元流動性，規模為今年以來最大，也是自去年12月27日以來最大筆操作，相關資金周二回籠，香港銀行體系總結餘相應回落至446.58億元。金管局今年迄今透過貼現窗共投放約232.95億元。至於今年對上一次大規模投入為1月29日的21.14億元。