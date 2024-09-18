港交所：大型新股接踵而來

她提到，近期香港集資市場有不少正面信號，年內再融資金額達200億美元。隨着即將進入減息周期，將會利好股票市場，特別集資活動。若外圍環境許可，相信企業可以盡快在年底內完成所有上市工作，惟難言最終集資排名，始終「我哋繼續努力，人哋都繼續努力」，但相信市場「有競爭有進步」。

近日有大型新股在港集資逾310.14億元，若全數行使超額配股權，集資額將推高至逾356億元。陳氏認為，這正好體現香港資本市場的魅力及深度，「若然（香港國際金融中心）地位不保，好難睇到如此龐大的新股可以在港上市」，感覺不到港股競爭力下降，惟強調港交所會「繼續努力」，除了國家支持，自身也會做好本分。

她承認，現時港股市場有許多中資企業，但這是反映投資需求，如果沒有投資者，企業將無法上市。港交所正積極吸引國際企業來港，未來也會繼續做相關的推廣工作，包括推介本港獨有的互聯互通機制，讓企業能夠接觸內地資金。

太美醫療傳將預路演 周一通過聯交所上市聆訊的內地醫療軟件公司太美醫療科技，消息指將開展預路演，集資規模將降至不足一億美元。

在內地上市的蘋果公司（Apple Inc.）供應商歌爾股份分拆歌爾微電子股份，上市地由深圳創業板改道至香港主板。該公司預料分拆完成後，股權結構不會發生重大變化，仍將維持對歌爾微的控制權。