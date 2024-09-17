大行觀點：通脹受控 股債負關聯性重現？

隨着通脹上升及股債之間的關聯性增加，投資者開始質疑債券於投資組合中的作用。然而，通脹逐步受控下，債券能否再成投資焦點呢？

股債關聯性是傳統60/40投資組合的關鍵基石，因為疫情期間的多項因素令通脹高企，股債關聯性於2022年中轉為正值。此後，環球央行開始採取大規模的貨幣政策以降低通脹，經過數月觀望，開始看到通脹逐漸緩和，而美國聯儲局在Jackson Hole全球央行年會上確認通脹已由峰值大幅回落。

那麼債券會否再度在多元資產的投資組合中發揮其可對沖風險的作用？通脹是股債關聯性的主要因素之一，並正緩慢地降溫。根據歷史數據，當美國核心通脹按年低於2.5%時，長期關聯性往往為負值，若通脹進一步下跌，長期關聯性或回到負相關狀態。

債券再度發揮對沖作用 倘重新出現如同疫情前20年股債之間的負關聯性，債券將再度成為對沖風險的投資工具。然而，即使通脹不再是主要問題，股債關聯性仍可能在多種情景下維持正值。例如，投資者可能對經濟增長恢復正常的速度感到失望，或可能會愈來愈擔憂財政赤字問題。在這種情況下，投資者將需要全面重新評估債券在其投資組合中的作用。

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