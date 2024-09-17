股市估市：資產價格料隨美減息生變

本周投資市場重大事件是美國聯儲局議息，重大的原因不單止是減息周期開始，資金將重新部署。由於今輪加息潮是近10年罕見，惟資本市場一定是根據過去歷史對減息的影響作比較，因此認為投資者要相當小心處理減息潮開始後的變化。

理論上，減息利好經濟、股市、債市及商品等表現。簡單而言，利好股市原因是減息降低企業的借貸成本，推動經濟增長，並有助於股市上升。其中，特別看好科技股和高增長股，通常在低利率環境中表現良好，因為較低的借貸成本有助於加速其發展計劃。

資金先行流入債市 債券方面，債券價格會在利率下降時上升，特別是年期較長的債券。事實上，近期資金已持續流入債券市場，相信債券投資者已獲利甚豐。在美元相對貶值下，減息降低了美元計價資產（如美國國債及銀行定期存款）的收益率，投資者因此轉而尋求較高的回報，例如其他地區或其他貨幣計價的股票、房地產或新興市場。

既然投資者本周深信減息期會開始，市場人士關注的焦點是甚麼？當然是減息的速度和幅度。較進取的投資者認為，近期美國經濟數據表現疲弱，誘使聯儲局將大幅減息。先回顧一下美國自2022年3月進入加息周期，到去年7月息口見頂。首次加息是以0.25厘開始，第二次加息升至半厘，第三次更加息0.75厘，其後再大手加了3次0.75厘後，於2022年12月加息減慢至半厘，由去年2月開始，也是每次加息0.25厘。

由此可見，聯儲局一直以漸進式的方式去加息。至於減息呢？2019年8月和及後兩次都是減息0.25厘，就在面對新冠疫情對經濟突如其來的攻擊，2020年3月3日減半厘，同月16日再減一厘。撇除突發事件，聯儲局是以同樣的保守形式進行減息。

有趣的是，觀察近期FedWatch工具預期，市場對減息的看法極為波動，上周在非農數據出台後，減息半厘的機率升至40%，消費物價指數（CPI）公布後大跌至14%，但上周四公布生產物價指數（PPI）後，又反彈至43%。

倘經濟弱 股市未必升 總括而言，聯儲局在加息或減息周期開始時，一直採保守態度，開順了，才會加速，因此認為第一次便減息半厘的可能性不大。另外，以交易員的估算，市場對於聯儲局減息的機率會因為一丁點消息而變化得極大，可以想像，在本周議息後，不同資產級別的價格可能出現極大的波動，作為投資者要格外小心。

港股股民可能最關心的是，港股在減息期開始的表現。總體來說，從表面看來，一旦央行減息放水，信貸成本降低，有利市場流動性，將利好股市。然而，上兩次美國的減息周期，港美股市均下行。於2001年及2007年美國有兩次大型減息周期，分別減息12次及10次。於這兩次減息期間，道指及恒生指數均下行，要在減息期進入尾聲，股市始出現動力。原因很簡單，經濟好的話，何需減息？長期減息即代表經濟差，需要靠減息才可推動經濟。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）