公居屋未補價交投兩年半低

整體樓市交投氣氛回落，未補價第二市場公屋及居屋成交量同時下跌。根據香港房屋委員會資料，9月暫錄3宗該類物業成交，創2022年3月後約兩年半新低，較上月同期急挫逾90%。

麗翠苑售180萬

該會資料顯示，8月第二市場暫錄232宗成交，較7月全月的352宗，按月跌約34.1%，連跌4個月。上月錄至少23宗低於200萬元成交，當中兩宗居屋成交，分別為長沙灣麗翠苑中層實用面積約184方呎單位，成交價180萬元；屯門兆禧苑高層戶，實用面積約351方呎，成交價163.5萬元。