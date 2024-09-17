公居屋未補價交投兩年半低
整體樓市交投氣氛回落，未補價第二市場公屋及居屋成交量同時下跌。根據香港房屋委員會資料，9月暫錄3宗該類物業成交，創2022年3月後約兩年半新低，較上月同期急挫逾90%。
麗翠苑售180萬
該會資料顯示，8月第二市場暫錄232宗成交，較7月全月的352宗，按月跌約34.1%，連跌4個月。上月錄至少23宗低於200萬元成交，當中兩宗居屋成交，分別為長沙灣麗翠苑中層實用面積約184方呎單位，成交價180萬元；屯門兆禧苑高層戶，實用面積約351方呎，成交價163.5萬元。
各區居屋都要減價吸客。中原楊頌堯表示，大埔怡雅苑D座中層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，於第二市場叫價約310萬元，議價後以275萬元售出，呎價約6,858元。
沙田居屋愉翠苑近日連錄成交，萬方地產葉搏麟指，其中，B座高層4室，實用面積約650方呎，套三房間隔，原先叫價689萬元，放盤約3個月，累減61萬元，以約628萬元未補價售出，呎價約9,662元。
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